北京冬奧會獎牌「同心」正式發布　多處細節展示中華傳統文化

周二（10月26日），北京冬奧會及冬殘奧會獎牌正式發布。據了解，獎牌被命名為「同心」，設計靈感來自古代同心圓玉璧，而其設計理念亦與北京2008奧運會獎牌「金鑲玉」相呼應。



據新華社報道，在「一起向未來——北京2022年冬奧會倒計時100天主題活動」現場，北京冬奧會及冬殘奧會獎牌「同心」正式發布。獎牌由圓環加圓心構成，形象來源於中國古代同心圓玉璧。獎牌共設五環，「五環同心，同心歸園」，表達了「天地合·人心同」的中華文化內涵，亦象征奧林匹克精神將全球人民聚集在一起，共享冬奧。

北京冬奧會獎牌正面中心刻有奧林匹克五環標誌；周圍刻有北京2022年冬奧會英文全稱「XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022」字樣；再外圍的圓環則做了打凹處理，取意傳統弦紋玉璧；倒數第二層圓環上刻有冰雪紋與祥雲紋。

北京冬奧會獎牌背面中心刻有北京冬奧會會徽；周圍刻有「北京2022年第24屆冬季奧林匹克運動會」中文字樣；圓環上刻有24個點及運動弧線，取意古代天文圖，象征浩瀚星空、人與自然的和諧；最外環則刻有獲獎運動員的比賽項目名稱。

至於北京冬殘奧會獎牌正面則刻有國際殘奧委會標誌、北京2022年冬殘奧會英文全稱「Beijing 2022 Paralymic Winter Games」字樣及金、銀、銅的盲文。

「同心」獎牌的掛帶則採用傳統桑蠶絲織造工藝，冰雪底紋上印有北京冬奧會會徽、核心圖形以及「Beijing2022」字樣等相關信息，紅色的掛帶亦與春節文化特色吻合。

北京冬奧會將於2022年2月4日開幕，周三（10月27日）亦將進入倒計時100天。