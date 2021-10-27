解放軍7架軍機現身台灣西南空域　首見武裝直升機繞台

中國大陸對台灣持續施壓。消息指，解放軍最新派出7架次軍機出現在台西南空域，台空軍全程監視戒備。



台空軍10月26日發布空情動態指，當日，解放軍派出3架運-8、2架殲-16、1架米-17直升機和1架直-10武裝直升機。台空軍派遣空中巡邏兵力應對，廣播驅離，防空導彈追蹤監控。

這是大陸軍機繞台以來首見武裝直升機，不禁引人猜測解放軍接下來是否會有大動作。

自今年1月以來，解放軍軍機飛越台灣海峽的次數達到創紀錄的450架次以上，大部分是飛往台灣西南空域，其中10月的前4天就出動了149架次，而去年全年是380餘架次。

近期大陸對台灣形成高壓態勢，「統一台灣」被指已經箭在弦上。在10月9日大陸舉行的辛亥革命110周年紀念大會上，國家主席習近平就台灣問題罕見嚴厲表態，「統一是全體人民的希望，統一，全體人民能享福，不能統一，便受害。」「台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判！」「祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現！」

中國軍刊上線「對台聯合火力打擊」視頻（點擊大陸瀏覽）：

+ 12

此外，解放軍東部戰區在閩南海域的海陸空實兵演練也愈加頻繁，搶灘登陸、巷戰對抗、千里跨海投送等演習更加具有針對性。外界認為，無論是高層表態、民間的呼聲，還是解放軍動態來看，其針對台灣的戰前佈局越來越詳盡，北京對台灣的耐心正在急劇壓縮。

中國東風系導彈射程可覆蓋台灣、日本、美國關島：

+ 18

另據美國《紐約時報》報道，五角大樓最近一場針對2030年（模擬戰事）情境的兵推顯示，台灣在美軍支持下只能抵抗3天。