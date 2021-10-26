華爾街日報：台軍服役內容為掃樹葉　士氣低落難與解放軍一戰

兩岸關係持續緊張，《華爾街日報》周一（25日）報道指，中國大陸會否試圖對台灣採取軍事行動，一直困擾美國軍事規劃者及政府官員的關注，但其中很少人認為台灣軍隊對此有一戰的能力。



華爾街日報稱，台灣目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。（美聯社）

報道指，台美兩地的士兵、戰略人員及政府官員表示，台灣島內的軍隊因內部問題而四分五裂，其中許多問題源自多年來的穩定和經濟繁榮，但如今這正在侵蝕台灣威懾中國大陸採取軍事行動的能力。台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。

報道稱，台灣義務役軍士官兵原本需要服役兩年，但目前只要四個月。來自台中的26歲的蕭承志(Xiao Cheng-zhi，音譯)表示，自己去年底結束了4個月服役期的基礎訓練，主要內容是掃樹葉、移動備用輪胎和除草，除了射擊培訓，其他課程毫無意義。

蕭承志又表示他的軍團是「草莓兵」，這在台灣是用來形容被父母過度保護、動輒受傷的年輕人。儘管他願意服役，但對於灣軍隊能否抵抗得住解放軍，他表示懷疑。

報道又提及2019年台灣的一項民調顯示，約半數台灣人願為保衛台灣而戰，但大多民眾認為不會真的需要作戰。此外，有台灣年輕人為了讓自己不符合入伍資格而增肥，包括一個月內每4個小時就吃一頓大餐，以此增肥免服兵役。

台灣2019年的一項民調顯示，約半數台灣人願為保衛台灣而戰。（台國防部供圖）

報道認為，中共即便從未統治過台灣，卻把台灣視為領土的一部分，儘管目前沒有臨近衝突的跡象，但北京已明確表示最終要將台灣納入其控制的意圖。

報道提到，美國退伍海軍上校Grant Newsham在2019年到台灣研究當地防禦實力時稱，台灣有一支訓練有素的軍隊及準備好作戰的軍官，但台灣軍力資金不足，後備系統一團糟需要改善整體薪資待遇，並與美國和盟友一同訓練，將更有效果。

另外，報道指，《華爾街日報》查看了台灣國防部的一份尚未發布的報告，發現台灣軍隊有文書工作打斷作戰訓練的文化，無止盡的行為不端和管理不當也弱化了年輕人從軍的意願。台灣國防部並未對此作出回應，而總統府則表示不評論軍方事務。