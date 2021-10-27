新冠肺炎｜內地增50宗本土確診　內蒙古本輪疫情累計破百

內地再爆發本土疫情，據國家衛健委，昨日（26日）新增本土確診病例50宗，本土無症狀感染者4宗。

此外，在本輪疫情，內蒙古累計本土確診病例已經破百。



本土確診病例方面，內蒙古32宗，其中阿拉善盟31宗、錫林郭勒盟1宗；貴州5宗，均在遵義市；山東4宗，均在日照市；甘肅4宗，其中蘭州市3宗、隴南市1宗；北京3宗，其中昌平區2宗、豐台區1宗；寧夏2宗，均在銀川市。此外有6宗為由無症狀感染者轉為確診病例（貴州5宗，北京1宗）。

本土無症狀感染者方面，雲南3宗，均在德宏傣族景頗族自治州；河北1宗，在石家莊市。

10月20日夜間，內蒙古自治區額濟納旗民眾進行核酸檢測。（中新社）

據中新網27日報道，內蒙古自治區新冠肺炎疫情防控工作指揮部發布數據顯示，內蒙古本輪疫情累計本土確診病例增至110宗，額濟納旗累計89宗。

截至27日早上7時，內蒙古現有本土確診病例110宗，其中呼和浩特市3宗、錫林郭勒盟二連浩特市16宗、鄂爾多斯市伊金霍洛旗1宗、阿拉善盟額濟納旗89宗、阿拉善左旗1宗。

內蒙古自治區黨委26日決定，旗委書記陳占雲因疫情防控履職盡責和落實不力被免職，由阿拉善盟盟委書記代欽兼任額濟納旗旗委書記。代欽當天在額濟納旗上街實地督導疫情防控工作時指出，對不聽勸阻擅自外出的，見一個抓一個，並依法嚴肅追究法律責任。