新冠肺炎｜內蒙額濟納旗累計84人確診　旗委書記因防疫不力被免職

內地的新冠肺炎疫情反彈，內蒙古額濟納旗旗委書記陳占雲因防疫不力被免職。



內蒙古額濟納旗旗委書記陳占雲因防疫不力被免職。（微博）

據《內蒙古日報》周二（26日）消息，為壓緊壓實疫情防控屬地責任，加大一線防控工作力度，內蒙古自治區黨委決定，由阿拉善盟盟委書記代欽兼任額濟納旗旗委書記。陳占雲因疫情防控工作中履職盡責和落實不力，被免去額濟納旗旗委書記職務。

據公開資料顯示，陳占雲1970年2月生，寧夏平羅縣人，自1990年7月起一直於阿拉善盟工作。今年9月，中國共產黨額濟納旗第十四屆委員會第一次全體會議，陳占雲當選為中國共產黨額濟納旗第十四屆委員會常務委員會委員、書記。

而額濟納旗位於內蒙古自治區阿拉善盟，是內蒙古的最西端，北與蒙古國接壤，邊境線長507公里，是內蒙古面積最大、人口最少的旗。值得注意的是，被譽為「中國航天第一港」的酒泉衛星發射中心，就位於額濟納旗境內。

每年10月，額濟納旗都會因金黃色的胡楊林景觀而迎來旅遊旺季。惟今年的旅遊旺季額濟納旗突發疫情，導致至少9412名旅客滯留當地。

10月18日，與外地遊客接觸的5人被檢測出新冠陽性後，額濟納旗啟動應急響應機制，實行封閉管理48小時，道路封控、景區關閉，並展開大規模核酸檢測。截至周二（26日）12時，額濟納旗已累計報告84宗新冠肺炎確診個案。