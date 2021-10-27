能源危機｜產量減且限電致需求增　內地柴油短缺多地油站限量加油

內地再出現新一波能源危機，繼因煤炭短缺、價格走高導致多地出現「拉閘限電」後，柴油供應如今亦出現缺口。

內地傳媒指出，由於前期一些隱形資源退出，煉廠減少煉油比例，再加上限電等因素，「多地加油站限量加油，而這一緊缺現象，或還將持續幾個月」。



內地柴油價格現時普遍超過每公升7.2元，較年初上漲約30%。（視覺中國）

《財新網》報道，內地柴油價格自9月份以來短時間內迅速攀升，在10月22日最新一次調價後，目前柴油零售價普遍超過每公升7.2元（人民幣．下同），較年初上漲約30%。數據更顯示，山東地方煉廠柴油單價，從9月初約每噸5500元，已上漲至約每噸8600元，短時間上漲55%。

在河北石家莊，有重型貨車銷售人士在受訪時透露，當地加油站正實施限量加油，重型貨車限加柴油100升，而加滿就需要1000升左右。安徽阜陽一名重型貨車司機亦稱，近幾天當地加油站同樣限量加油，要麼不准加油，要麼只能加100元至300元（約數十升）。

有網民展示收據，稱被加油站限量加油，只能加100元。（微博）

究其原因，報道引述分析師認為，柴油產量減少、調和柴油減量、出口增加，導致柴油供給總共減少約1480萬噸。其中，今年前九個月，內地柴油產量1.56億噸，年比減少4.4%，對應減量680萬噸。與此同時，在今年前九個月，內地柴油出口總量1521萬噸，年比增長15%。

另一方面，內地在6月起對輕質循環油開徵消費稅，導致其進口量從8月時開始出現大幅下滑，8月至9月減少近300萬噸，對應調和柴油約400萬噸，加上環保嚴查，令調和柴油總供給量減少約600萬噸。

報道並提到，自9月以來，全國大範圍「拉閘限電」，很多企業為按時交付訂單自行以柴油發電，導致柴油的需求突然意外增加。

報道指出，柴油供應緊缺目前很普遍，屬於全國性現象。為應對柴油缺口，主營煉廠和地方煉廠都已在調高收率，增加柴油產量，同時出口轉內銷。但有分析師指出，儘管市場需求也在逐步回落，但短期之內，供需仍難以達到平衡。