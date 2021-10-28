蔡英文承認有美軍駐台協訓　指大陸對台灣威脅「與日俱增」

台灣總統蔡英文接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，她承認美國對台灣的支持，包括有派遣美軍在台灣協助訓練台灣軍隊。蔡英文是自1979年台美斷交後，首位承認有美軍駐台協訓的台灣總統。

蔡英文並提到，大陸對台灣的威脅「與日俱增」，但有信心若然台灣遭受大陸攻擊，美國和其他區域的民主國家，會基於台美長期關係而伸出援手。



蔡英文在專訪中沒有具體說明目前有多少美軍在台灣，僅稱「沒有外界想像的多」，並強調與美國有廣泛的合作，目的是要提升台灣軍隊的防禦能力。蔡英文表示，台灣並不孤單，「因為我們是民主政體，我們尊重自由，我們愛好和平」。

蔡英文承認有美軍在台灣協助訓練台灣軍隊。（影片截圖）

蔡英文又稱，台灣與區域內絕大多數國家共享相同價值，而且在地理位置上有著戰略重要性，例如台灣在全球半導體供應鏈上佔有領先地位，確保台灣安全符合區域各國共同利益。

當被問及台灣是否有能力在無協防情況下自我防衛，蔡英文指台灣會盡可能地自我防衛，但強調重要的是台灣有來自盟友和理念相近各國的支持。

據此前《華爾街日報》報道，美軍特種作戰及支援部隊約有20多人駐台協訓台灣陸軍小型分隊，還有美軍陸戰隊與台灣海軍從事小艇訓練。報道引述不具名美國官員透露，美軍已經駐台協訓至少一年，並採取輪調模式，即在不同時間派遣人員前往台灣。