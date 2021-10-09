《經濟學人》再證美軍常駐台灣　五角大樓每年訪台人次逾3千

據中央社譯介﹐美軍駐台相關話題近日在兩岸延燒，《華爾街日報》（The Wall Street Journal）10月7日報道指稱，美軍秘密駐台訓練台軍至少已經一年了，規模約20多人。

接着《經濟學人》（The Economist）10月8日進一步指出，根據美國五角大樓一份定期更新的文件，至2021年6月30日止，美國有23名陸戰隊員、兩名海軍、五名空軍「常態」派駐台灣。另外還一名消息人士曾在2018年告訴《經濟學人》，每年有3,500至4,000名五角大樓官員訪台。



《華爾街日報》援引未具名官員說法稱，美軍特種作戰及支持部隊約20多名成員駐台訓練台灣陸軍小型分隊，美軍陸戰隊則與台灣海軍從事小艇訓練，美軍這類在台輪調模式已經運作了至少一年。

《經濟學人》則指出，美國1979年與北京方面建立正式外交關係，同時通過《與台灣關係法》，條文要求美國政府出售「防衛性武器」給台灣，此後美國未曾在台大規模駐軍。不過，這並不意味台灣境內完全沒有美國軍方人員。該文表示，美國在外的使館一向由陸戰隊負責維安，美國在台協會（AIT）台北辦事處2019年曾證實，辦事處2005年起就有涵蓋陸、海、空、陸戰隊等軍種的美軍現役人員派駐。

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《經濟學人》表示，五角大樓一份定期更新的文件顯示，至2021年6月30日止，有23名陸戰隊員、兩名海軍、五名空軍「常態」派駐台灣；還有更多軍方人員短期訪台，一名消息人士曾在2018年向《經濟學人》透露，每年有3,500至4,000名五角大樓官員訪台。

《經濟學人》分析，美軍協助台軍提升戰力並非新發現，美國有多筆對台軍售案，相關武器都得經訓練才能正確維護和操作，台灣媒體不時也傳出美軍在台協訓的消息。該文也指，曾獲得消息稱美軍特種部隊在台訓練台軍。