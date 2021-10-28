新冠肺炎｜內地增23宗本土病例　本輪疫情多人具策克口岸旅居史

據國家衛健委通報，內地昨日（27日）新增39宗新冠肺炎確診病例，其中本土病例23宗，境外輸入病例16宗。無新增死亡病例、疑似病例。另外，根據已公佈的病例行程軌跡，本輪疫情中，有多名病例曾有內蒙古額濟納旗「策克口岸」旅居史。



內蒙古自治區額濟納旗近日開展全員核酸檢測，民眾排隊等待檢測。 （中新社）

新增本土病例中，包括甘肅8宗（張掖市4宗、蘭州市1宗，蘭州新區1宗，嘉峪關市2宗）；內蒙古7宗，均在阿拉善盟；北京3宗，均在昌平區；寧夏2宗，均在銀川市；黑龍江1宗，在黑河市；山東1宗，在日照市；四川1宗，在自貢市，含2宗由無症狀感染者轉為確診病例（北京1宗，四川1宗）。境外輸入病例則包括浙江8宗，河南3宗，福建2宗，北京1宗，湖北1宗，廣西1宗，含8宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在浙江）。

內地境外輸入現有378宗確診病例（重症病例1宗），現有3宗疑似病例。累計9546宗確診病例，累計9168宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨晚24時，各地現有659宗確診病例（重症病例33宗），累計91643宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告96938宗確診病例，現有4宗疑似病例。累計追蹤到1240694名密切接觸者，尚有39121名密切接觸者在醫學觀察。

此外，各地報告新增31宗無症狀感染者，其中境外輸入20宗，本土11宗（山東4宗，均在日照市；黑龍江3宗，均在黑河市；北京2宗，均在昌平區；雲南2宗，均在德宏傣族景頗族自治州）；當日10宗轉為確診病例，其中境外輸入8宗；當日5宗解除醫學觀察，均為境外輸入；尚有408宗無症狀感染者在醫學觀察，其中境外輸入366宗。

另一方面，國家衛健委近日通報，根據現有流調和病毒測序結果，病例的病毒全基因組序列與國內此前疫情的同源性低，提示本次疫情是由一起新的境外輸入源頭引起。

本輪疫情多名病例曾有策克口岸旅居史。（北京日報）

雖然目前尚未明確病例是如何從境外傳入的，但據《北京晚報》報道，本輪疫情中，有多名病例曾有額濟納旗策克口岸旅居史。內蒙古阿拉善盟昨日通報11宗本土確診病例詳情中，有多人在策克口岸經濟開發區工作，包括策克口岸經濟開發區蒙醫醫院救護車司機、醫生、護士等。而甘肅蘭州市城關區本月通報的6宗核酸檢測陽性人員（後診斷為4宗確診病例、2宗無症狀感染者）的行動軌跡中，便有結伴出行的5人曾於13日到過策克口岸。

公開資料顯示，位於中蒙邊境572界碑附近的策克口岸是阿拉善盟向北開放的國際大通道，現為全國第四大、內蒙古第三大陸路口岸，也是陝西、甘肅、寧夏、青海四省區和內蒙古共有的陸路口岸。

目前，策克口岸已關閉，而針對額濟納旗疫情防控，內蒙古自治區綜合疾病預防控制中心副主任范蒙光表示主要有三個難點，一是額濟納旗相對地廣人稀，醫療資源比較匱乏，主要是醫務人員、防控人員比較少，目前國家、自治區、阿拉善盟大批專家和醫務工作者已正集結；二是本輪疫情病例的病情，非常隱匿、複雜；三是由於地廣人稀，口岸封控難度也較大。