蔡英文承認美軍駐台協訓　大陸強調將予反制不計成本打擊「台獨」

台灣的蔡英文總統近日接受CNN專訪時公開證實，有美國軍隊駐紮台灣，並指有信心美國會保衛台灣，相關言論旋即引發廣泛關注。

在北京，國防部與國台辦於今日（28日）分別就此事進行回應。國防部指，若美方繼續抱守「以台制華」幻想，中方將堅決予以反制和回擊；國台辦則稱，將不計成本地打擊「台獨」分裂行徑。



蔡英文接受CNN專訪時公開證實，有美國軍隊駐紮台灣。（CNN）

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非在例行記者會上表示，中方已向美方表達嚴重關切並提出嚴正交涉，要求美方必須就此向中方作出澄清。一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方堅決反對美方與中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

譚克非指，一段時間以來，美方一些人違背一個中國的政治承諾，不斷打「台灣牌」，向「台獨」分裂勢力發出極其錯誤信號，給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定帶來嚴重負面影響。如果美方繼續頑固抱守「以台制華」幻想，企圖以「切香腸」方式實質性提升美台軍事聯繫，中方將堅決予以反制和回擊。

譚克非最後強調，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。任何仰人鼻息、挾洋自重，阻撓國家統一和民族復興的圖謀終將失敗。中國人民解放軍將採取一切必要措施，挫敗外部勢力幹涉和「台獨」分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。

國防部指，中方將堅決予以反制和回擊。（國防部網）

而被問及蔡英文接受CNN專訪時發表的相關言論，國台辦發言人馬曉光回應指，蔡英文及民進黨當局頑固推進「台獨」，借各種場合在國際上散布「台獨」言論，用「民主自由」等幌子包裝「台獨」主張，欺騙國際輿論，鼓噪「以武拒統」、「倚美謀獨」。蔡接受CNN採訪所談，再次暴露其「台獨」圖謀冥頑不化。

馬曉光說，民進黨當局上台以來，施政無能，民生哀怨，卻耽於製造族群矛盾，鉗制言論，欺騙民眾，分化台灣社會，大搞「綠色恐怖」，瘋狂打壓異己。推進「去中國化」、「漸進台獨」，強行割裂台灣民眾與中華文化和中華民族的血肉聯繫，極大傷害了廣大台灣同胞的根本利益。為達政治目的不惜以卑劣手段進行各種政治操弄，有何資格和臉面談「民主自由」？民進黨當局打著「民主自由」幌子貼靠有關國家，本質上是在國際上謀「獨」。

馬曉光稱，民進黨當局不斷進行「台獨」挑釁。這是破壞台海和平穩定、升高台海局勢風險的根源。民進黨當局拿台灣民眾的血汗錢購買軍火，只會給台灣民眾利益帶來損害，給島內帶來兵災。「我們對『台獨』零容忍。打擊『台獨』分裂行徑不計成本。任何人不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

馬曉光最後指，「我們敦促有關國家政府和有關媒體，認清民進黨當局謀『獨』本質，恪守一個中國原則，不向『台獨』勢力發出任何錯誤信號，不為『台獨』言論提供任何平台，以免給台海和平穩定造成進一步損害。」