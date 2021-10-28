蔡英文就美台關係表態　柯文哲稱看得心驚膽顫　前立委批偷換概念

台灣總統蔡英文近日接受CNN專訪時承認有美軍在台協訓，並指有信心美國會保衛台灣，成為數十年來首位承認有美軍在台的總統，旋即引發朝野乃至海內外的關注。在台灣，台北市長柯文哲表示，他看得心驚膽顫；中國文化大學教授、前立委邱毅則表示「蔡英文又在偷換概念」，他指美國從來只承諾協助台灣，而非協防台灣。



柯文哲（右）表示自己看得心驚膽戰。（影片截圖）

柯文哲周三（28日）接受質詢，被問及蔡英文是否敢跟大陸坐下來談，還是在販賣「亡國感」時，他表示自己看得心驚膽戰，指國防還是要準備，對外盡量要求和平，對內做好足夠準備，但他不曉得到底準備好了沒。當被問到台灣戰備準備如何，是否足以應付萬一發生的戰事時，他回應「不可以告訴你，美國國務院跟我講的話」。

另一方面，邱毅在微博發文表示，蔡英文的表述是在偷換概念。他稱，協防台灣代表美軍會為台打仗，不惜演變成中美大戰，而這不符合美國的國家利益，美國從未以正式文本承諾，拜登總統日前只是老糊塗的失言，已遭白宮正式否認。他續指，美國承諾的是協助，其內涵包含對台售武，協助台軍訓練，後者自奧巴馬時代以來就一直存在，只是當前規模越來越大，訓練的層級越來越高，但對兩岸軍事力量差距的縮小「作用非常有限」。

邱毅認為蔡英文是在偷換概念。（中國時報）

邱毅進一步表示，蔡英文在自欺欺人的玩火，承認美軍在台無異已踩了一個中國原則的紅線，也違背《反分裂國家法》，大陸不可能坐視不理，兩岸關係勢必更加緊張。

他又分析有三個原因致蔡英文作出相關舉措：「一是最近蔡英文支持度大幅下跌，她有成為『跛鴨』的危機感，所以要強調美台關係升溫，以挾美自重。二是蔡英文明擺在緊抱拜登大腿，呼應拜登説法和美媒報導。三是壓制急於想振作的國民黨主席朱立倫，向朱立倫炫耀她才是美國力挺的對象，不論是前任的川普，還是現任的拜登，她都是美國的『最愛』。」