新冠肺炎｜哈爾濱解封僅兩周再現個案　離市須持48小時核酸證明

黑龍江哈爾濱的新冠肺炎疫情，可謂一波未平一波又起，距離上一波疫情解封僅兩周時間就再增1宗本土個案，患者有黑河旅居史。對此，哈爾濱當局發布公告表示，自周六（30日）晚6時期起，所有離哈人員須持48小時核酸陰性證明。



黑龍江周五（29日）新增27人感染新冠肺炎，且患者均在黑河市愛輝區。國家衛健委表示，黑河疫情自10月27日報告以來發展迅速，且在當地已經發生社區傳播，並存在擴散外溢風險。

國家衛健委又指，黑河疫情與近期內蒙古甘肅等地的本土疫情均無關聯，是一宗新的境外輸入病毒引起的疫情。據公開資料顯示，黑河市坐落於中俄邊境的口岸城市，距離俄羅斯最近處僅750米。

及至30日下午，哈爾濱香坊區發布報告指，在對黑河抵返哈隔離人員進行核酸篩查時，發現1宗初篩陽性感染者，為居家隔離期間檢測發現，已經閉環轉運至哈爾濱市第六醫院。

根據當局發布的活動軌跡顯示，該患者發病前軌跡涉及哈爾濱與黑河兩市，其中包括四次乘坐火車往來兩市，該患者在哈爾濱期間還多次乘坐巴士、地鐵等交通工具。

對此，哈爾濱市應對疫情工作指揮部發布公告指，市民群眾非必要不離哈，確需離哈的，自10月30日18時起，須持48小時內核酸檢測陰性證明、憑健康碼綠碼通行，並全程做好個人防護。

而麻雀館、洗浴、影院、劇院、歌廳、舞廳、足療店、按摩院、遊戲廳、劇本殺、桌遊吧、網吧、室內體育健身場所、室內兒童遊樂項目、位於地下室或半地下室的小旅店、各類線下教育培訓機構等空間相對密閉的場所暫停營業。