內地疫情｜增48宗本土確診　「旅行團傳播鏈」348宗個案涉12省市

內地再爆發本土疫情，據國家衛健委，昨日（30日）新增本土確診病例48宗，本土無症狀感染者2宗。



本土確診病例方面，黑龍江19宗，其中黑河市18宗、哈爾濱市1宗；內蒙古10宗，均在阿拉善盟；甘肅9宗，其中天水市5宗、蘭州市4宗；山東3宗，均在日照市；寧夏3宗，均在銀川市；雲南2宗，均在德宏傣族景頗族自治州；北京1宗，在昌平區；江西1宗，在上饒市。此外，有5宗為由無症狀感染者轉為確診病例（山東3宗，黑龍江1宗，寧夏1宗）。

本土無症狀感染者方面，山東1宗，在日照市；雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州。

在黑河出入城卡口，防疫人員在寒風中執行查驗掃碼、測溫、登記等流程。（中新社）

黑龍江的疫情方面，據黑龍江衛健委，截至10月30日24時，全省現有境外輸入確診病例2宗，現有本土確診病例55宗。

此外，據哈爾濱市平房區應對新冠肺炎疫情工作指揮部，30日平房區發現2宗陽性感染者，當地實施區域交通管制，所有公交車、地鐵、出租車、網約車等公共交通工具暫停運營。此外，區域內除超市、糧油店、藥店等基礎民生保障類經營場所外，其他經營類場所暫停營業。

「旅行團傳播鏈」涉12省區市348宗陽性個案

據內媒《北京日報》31日報道，在13天時間內，內地報告新增陽性病例已超過400宗，其中「旅行團傳播鏈」共造成12省區市348宗陽性個案，而黑龍江的疫情為新境外輸入傳播鏈，與「旅行團傳播鏈」無關。

在「旅行團傳播鏈」方面，陽性感染者的軌跡或基因測序與內蒙古、甘肅等地有直接或間接關聯，波及陝西、寧夏、內蒙古、北京、甘肅、湖南、貴州、河北、湖北、青海、四川、山東等12省區市。