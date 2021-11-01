美國海軍首艘「激光戰艦」現身東海　內地專家：或想進行實戰

中美持續角力下，美國海軍在東海的最新舉動引發關注。

據央視網旗下媒體「小央視頻」10月31日報道，10月26日，美軍首艘「激光艦」——「杜威」號驅逐艦現身東海，組織艦員進行視覺訊息收集等訓練，多名艦員使用照相機、攝影機等設備對着海面拍攝。



「杜威」號驅逐艦是美國海軍首艘配備激光武器的驅逐艦。（Getty）

「杜威」號配備有被稱為「奧丁」的激光炫目武器，是美國海軍首艘配備激光武器的驅逐艦。

對此，中國軍事專家杜文龍表示，該艦之前有使用低功率武器擊落十架無人機的記錄，此次有可能是想進行一次實戰。

2021年9月，臨時安裝了激光武器系統以及127毫米超高速炮彈的「杜威」號驅逐艦，抵達日本橫須賀軍港，加入美國海軍第七艦隊。當時，美軍官員曾表示，「杜威」號驅逐艦提供的作戰能力與殺傷力讓第七艦隊可以捍衛美國與盟友利益。

另據中國智庫「南海戰略態勢感知計劃」平台發布的消息，10月25日至26日，美海軍「瑪麗·西爾斯」號海洋測量船前往東沙群島東南海域進行了一次快速測繪作業，27日駛離至巴士海峽附近。

近年來，美國在中國周邊海域動作不斷。中國外交部曾指，美方持續在南海和中國周邊興風作浪、炫耀武力，人為挑動地緣政治對抗，充分暴露了美國是地區和平穩定破壞者、團結合作搞局者、麻煩製造者的真實面目。美方應嚴肅對待中方立場和關切，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。