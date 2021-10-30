新華社推「國社小姐姐」花式對比中美抗疫　網民：唱出美國真面目

官媒新華社早前推出脱口秀節目，被稱為「國社小姐姐」的女主播翻唱歌曲對比中美抗疫，引發熱議。



據新華社周四（28日）報道，近日，「國社小姐姐」改詞翻唱《後媽茶話會》，講述兩年來的中美抗疫差距，網友直呼：「太炸了！」

歌曲片段中，「國社小姐姐」吐槽美國「病毒奇蹟消失論」、「反覆使用一次性口罩」、「消毒劑注射治療新冠論」等。有網友表示，這首歌，唱出了「美國的真實面目」。

此前，「國社小姐姐」出鏡的脱口秀節目《新華評論：美國政客緣何迷信「實驗室泄漏」論？》，對新冠病毒（SARS-CoV-2）是從武漢病毒研究所泄漏的言論進行批駁，引起熱議。

據悉，「國社小姐姐」名為王迪邇，在2008年考入了北京大學廣播影視編導專業。在四年大學時間的，她是北大電視台記者團團長，《北大新聞》做主播，更是北京大學英語文化交流協會的理事長。

在北大學期期間，她採訪過多位國外名人，其中包括微軟創始人比爾·蓋茲（Bill Gates）、英國前首相貝理雅（Tony Blair）， 史丹福大學校長約翰·軒尼詩（John Hennessy）等等。

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在結束了北大的學業後，她又考入了清華大學國際新聞傳播專業，考取碩士學位。在此期間，她成為清華大學愛波斯坦對外傳播研究中心研究員。負責過近10場的國際論壇會務工作。

除此之外，王迪邇在2013年8月到2014年3月，擔任過央視電視台的外語頻道欄目組編譯記者。在這之後，又擔任過中國人民對外友好協會的部長助理。她還是TESOL認證國際高級英語教師、美國蒙特雷高翻學院訪問學者。