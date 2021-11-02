3萬人還是32人　美軍在台實際人數到底有多少?

撰文：蔡苡柔
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近期「美軍在台人數」成為輿論關注焦點，上海外國語大學新聞傳播學院的「核查團隊」調查美國國防部的人力數據資源中心（DMDC）資料發現，截至今年6月30日，美軍在台現役人員包括2名海軍人員、23名海軍陸戰隊人員、5名空軍人員，總計30名現役軍人。CNN算入2名軍隊文職人員，因此為32人。

日前，蔡英文證實有美軍在台灣，但不願透露人數，僅說「沒有外界想得那麼多」。美國有線新聞網絡（CNN）引述美國國防部資料，提到「美軍在台人數從2018年的10人增加至今年的32人」，8月美國國會參議院共和黨資深參議員約翰·康寧（John Cornyn）亦曾在推特表示，指美軍在台人數達3萬人，但秒刪文。「美軍在台實際人數」有多少成為輿論焦點。

10月26日，蔡英文接受CNN專訪，首度證實有美軍在台灣。（台總統府供圖）

《澎派新聞》引述海外國語大學新聞傳播學院的「核查團隊」資料指出，CNN 的「32人」數字源於美國國防部的記錄。而檢索與美國國防部相關資料可以發現，其下屬的人力資料資源中心（DMDC）存有關於美國國防部按國家、地區分列的軍事和文職人員統計資料。

該資料採季度更新，上次更新是8月8日。根據該資料，截至6月30日，美軍在台現役人員包括2名海軍人員、23名海軍陸戰隊人員、5名空軍人員，總計30名現役軍人。另有15名國防部資助的平民，包括1名陸軍人員、1名海軍人員和13名新聞媒體人員。

該核查團隊指出，CNN在報導中使用的統計標準是「在軍隊供職的人員」（the number of troops），應當不包括為軍隊提供服務的13名新聞媒體工作人員，因此得出32人的數據。

而如果綜合上述資料，美軍及其資助的在台軍事和文職人員共計45名，分別為30名現役軍人、2名軍隊文職人員、13名新聞媒體從業者。此資料與約翰·康寧（John Cornyn）在推特上聲稱的3萬駐軍不同，美國《新聞週刊》報道認為，康寧可能「誤用」維基百科上的數據，據維基百科資料顯示，美國在1954年到1979年間有3萬士兵駐紮台灣。

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