「蔬菜比豬肉貴」情況或改善？　內地專家：菜價將於11月逐步回落

近期內地菜價暴漲，網絡上「蔬菜比豬肉貴」的討論甚囂塵上。在本港，蔬菜銷售價格亦受到牽動，引起市民關心。

對此，山東壽光地利農產品物流園價格指數分析員何曉傑預計，隨著山東大棚蔬菜陸續進入市場，葉菜價格將在11月份逐步回落。



根據農業農村部監測數據，11月1日「農產品批發價格200指數」為128.26，比上周五（10月29日）下降0.91，「菜籃子」產品批發價格200指數為131.53，比上周五下降1.09。截至1日下午2時，重點監測的28種蔬菜平均價格為（每公斤．下同）5.75元（人民幣．下同），比上周五下降3.7%；重點監測的6種水果平均價格為5.77元，與上周五持平。

內地蔬菜漲價，出現「豬菜倒掛」現象，即蔬菜價格高於豬肉。圖為11月2日，天津市政府啟動儲備菜投放，投放價格均低於市場價格。（新華社）

另外，中國國內鮮活農產品批發市場重點監測的46個品種中，與上周五相比價格升幅前五名的是冬瓜、大魚尾、洋蔥、韭菜和南瓜，幅度分別為4.1%、3.3%、3.2%、2.0%和1.6%；價格降幅前五名的是菠菜、油菜、翠玉瓜、椰菜花和青瓜，幅度分別為11.1%、10.2%、10.1%、9.5%和8.9%。

蔬菜價格劇烈變動，輿論聚焦於山東壽光市。作為中國最大的蔬菜生產、批發市場和中國最大的蔬菜集散中心，該地的蔬菜產量直接牽動中國東部的蔬菜價格。

10月菠菜漲幅逾倍 瓜果價格回落

據何曉傑介紹，10月底相比10月初，蔬菜在一級市場批發價仍呈上升趨勢。葉菜品類中的菠菜由3.9元上浮到9元，芹菜由2.3元漲至3.7元，油麥菜由3.75元上浮到6.99元，生菜由4元上浮到5.17元。相比10月中旬的高位，部分瓜果類出現回落，青瓜價格由10.15元下跌至27日的6.45元，西葫蘆由8元下跌至5元。

何曉傑說，今年10月1日一級市場的批發價與往年差不多，10月3日開始上漲，到10月19日之後增幅開始放緩。價格上漲後，交易量比往年略有上漲，主要是薯仔、大白菜和洋蔥這類低價菜交易量上浮。

「豬菜倒掛」與華北暴雨有關

農業農村部統計數據顯示，至10月18日，重點監測的28種蔬菜全國平均批發價4.87元，較9月底上漲8.7%，較近3年同期均價上漲16.8%。近日，陝西、山西、濟南、北京等地蔬菜價格均有所上漲，部分蔬菜的價格已超過豬肉價格，呈現「豬菜倒掛」現象。

往年10月，蔬菜因供應量充足導致價格偏低。何曉傑認為，今年華北的降水量遠超往年，蔬菜主產區連續陰雨，農田積水後導致葉菜爛根。黃瓜、西葫蘆等大棚作物也因日照量減少，導致生果率低。何曉傑預計，進入11月後，葉菜價格將逐步回落，「因為山東大棚蔬菜陸續進入市場。」