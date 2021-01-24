吉林通化封城｜當局宣布供應半價蔬菜　按每戶5日需求量配送

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-24 22:00

吉林省通化市近日爆發本土疫情，自本月18日起實施全面封閉管理，22日起東昌區居民住戶更被實施貼封條封閉管控，居民一律不得外出。當地有網民表示，在隔離期間缺乏物資，有的家中已快斷糧，引起網絡關注。 通化市疫情防控指揮部周日（24日）宣布，從即日起至解除居民居家封閉管理，對居民基本生活物資按照每戶5天需求量供應「蔬菜包」，半價配送到戶。

通化市疫情防控指揮部發布《關於全力保障市區居民居家封閉期間基本生活物資需求的通告》，當中指出，為全力保障市區居民居家封閉期間基本生活物資需求，加強基本生活物資配送服務，切實滿足群眾基本生活需要。

通告指出，目前全市糧油菜肉蛋奶等基本生活物資儲備充足，物資採購、運輸渠道暢通，能夠滿足市區居民基本生活需求。即日起至解除居民居家封閉管理，對居民基本生活物資按照每戶5天需求量供應「蔬菜包」，半價配送到戶。對低保戶、孤寡老人等困難群體基本生活物資免費配送。

通告續指，藥品、嬰幼兒用品等其他特殊生活用品，居民可網上自行購買，或與社區聯繫代購，由社區及時轉送到戶。物資配送各環節中，要嚴格遵守各項防疫規定，確保安全有序及時做好居民基本生活物資配送工作。廣大市民要保持良好心態，嚴格遵守居家封閉管理規定，積極配合做好居民居家封閉期間物資配送工作。

通化市副市長蔣海燕24日代表市委市政府表達歉意。（資料圖片）

通化市新冠肺炎疫情防控指揮部上周六（23日）曾表示，會成立保民生志願服務隊，面向廣大居民免費提供生活必需品代購配送服務。通化市副市長蔣海燕24日代表市委市政府，就物資供應問題表達歉意。

據通化衛健委通報，23日通化市新增確診病例2宗，本次輸入性疫情全市累計報告確診病例140宗。23日通化新增無症狀感染者19宗，現有無症狀感染者100宗。

（綜合報道）