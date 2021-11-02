教育部通報6宗違規收費　四川中學強制買近6千元平板電腦遭查處

據內地教育部周一（1日）消息，全國治理教育亂收費部際聯席會議辦公室印發《關於6起學校違規收費典型問題查處情況的通報》，涉及四川、河北、江西、吉林、遼寧和貴州六省，內容包括學校強制學生購買平板電腦，違規跨學期、超標準收取學費，違規收取飲水費，違規向學生收取實習費，違規開辦暑期託管班，開設興趣班違規收費等。



通報指，四川省射洪市柳樹中學共12個班、566名學生自2018年9月起參加「平板教學」，期間校方要求學生購買「睿易雲教學系統」APP，每名學生3年共計收取5998元（人民幣．下同）。當局認為，校方強制學生購買平板電腦違規收費，違反「不得強制或者暗示學生及家長購買指定的教輔軟件或資料」的規定。目前違規收取的費用已全部清退，該校主要負責人被射洪市紀委予以黨內嚴重警告處分，教體局分管負責人則被予以黨內警告處分，另教體局電教教儀股負責人被射洪市監委予以記過處分。

柳樹中學強制學生花近6千元購平板電腦。（柳樹中學團委）

而河北省保定市賀陽教育投資有限公司下屬賀陽衡水一中高級中學、賀陽外國語學校，則在今年違規跨學期、超標準收取學費、住宿費，違規收取公物押金費、軍訓服裝費、保險費、體檢費、教輔資料費，涉款共計5255.38萬元。目前違規收取費用被全部清退，賀陽衡水一中高級中學被保定市蓮池區市場監管局予以行政處罰85萬元，同時保定市教育局、保定市蓮池區教體局分別核減兩校2022年度招生計劃，認定兩校2021至2022年度年檢不合格，並通報批評。

至於江西省撫州市樂安縣實驗小學則向2940名學生收取飲水費8.82萬元，主要負責人被樂安縣監委予以行政警告處分，違規收取的費用已全部清退；吉林省吉林衛生學校、遼源職業技術學院、長春醫學高等專科學校、長春東方職業學院等學校和實習單位，去年違規向239名學生收取實習費25.93萬元，目前相關費用已全部退還。

此外，遼寧省鞍山市新世紀實驗學校今年8月違規開辦暑期託管班，違規收取198名學生共計14.6萬元，目前費用已全部退還，該校招生計劃遭鞍山市教育局核減，相關負責人被校黨委予以黨內嚴重警告處分，初中部相關教師被解聘。貴州省貴陽市花溪區安博爾幼兒園則在去年9月開設興趣班，向302名家長違規收取共計52.85萬元的費用，目前費用已全部退還，花溪區教育局基礎教育科負責人、安博爾幼兒園相關負責人皆被免職。