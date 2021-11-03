《葉問3》製片施建祥在美被捕　曾非法集資434億范冰冰因他被封殺

自2016年逃往美國的「快鹿系」金融詐騙案要犯、《葉問3》製片施建祥，近日因被美國政府查出在入境美國時涉嫌簽證欺詐而被逮捕。由於施建祥是國際刑警組織列的「紅色通緝犯」，是否會被遣返中國，亦引發外界關注。



據美國《華爾街日報》報道，這個導致近26萬名投資人損失巨大、涉案金額高達434億餘元（人民幣）的中國逃犯，過去幾年不僅在美國過得相當「滋潤」，而且還想在美國「重操舊業」，報道指出，施建祥在今年10月底被拘捕，當時他正在拉斯維加斯宣傳一種加密貨幣。



快鹿集團原董事長施建祥被指涉嫌集資詐騙罪，於2016年3月7日已潛逃至美國。（VCG）

根據美國司法部的說法，57歲的施建祥此次被逮捕，是因為他通過欺詐方式獲得入境美國的簽證。據了解，施建祥曾在2016年申請簽證時謊稱自己除了這個姓名外再沒有其他姓名。但美國司法部卻查出他在2017年時使用了一個名叫「Long Niu」的姓名入境，此後則以「Morgan Shi」的名字在美國加州和內華達州生活。

美國司法部的文件還顯示，倘若他被認定有罪，將面臨最高10年的監禁以及25萬美元的罰金。另外，由於被美國的法庭認定有「逃逸」的風險，所以施建祥申請保釋的申請也被拒絕。他將被關押到法庭開庭為止。

潛逃美國5年 連累范冰冰被封殺

施建祥在內地娛樂圈投資多年，2010年開始以製作電影為名義邀請名人與明星為其背書取信於投資大眾，再以財務造假炒作證券與理財商品，非法集資高達434億元。2016年其投資的《葉問3》在中國上映，亦涉嫌虛報票房收入「洗錢」，他在電影上映不到一周後就逃往美國。2018年范冰冰因為他籌資拍攝的電影《大轟炸》被查出「陰陽合同」事件，整個娛樂圈被查稅和整頓，但當時施建祥人已在美國。

范冰冰做公益，但時至今日她仍無法復出出現在螢光幕。（微博@范冰冰工作室）

2019年時，施建祥創立的「快鹿系」集團負責人與高管共12人獲判15年至9年不等的有期徒刑。法院清算公司後發現虧空達164億元人民幣，受害投資者總數達26萬人。施建祥則在2017年被國際刑警組織納入紅色通緝令名單。

施建祥在美國「重操舊業」

根據《華爾街日報》的介紹，這個被中國通緝的金融詐騙犯在逃到美國後曾過得「相當滋潤」。他不僅在美國洛杉磯擁有價值300萬美元的豪宅，還經常開着他的豪華房車和私人飛機在美國出遊。施建祥更被曝曾在2017年時通過自己的會計給美國前總統特朗普（Donald Trump）捐出一筆5萬美元的政治獻金，並與特朗普合影。

該報還透露，施建祥將他的錢款轉移到了加勒比海地區那些司法不健全的「避稅天堂」，通過那裏的「空殼公司」進行着他在美國的各種交易。他在美國更掌控着多家涉及美國娛樂和金融產業的實體，比如一家名叫「Moregain Pictures Inc」的好萊塢電影製作公司。該公司也是施建祥在美國進行各種商業活動的主要實體。

《華爾街日報》提到，這些實體的運營靠的並不是美國的營收，而都是他藏在加勒比海地區那些國家的錢財。但施建祥會通過僱傭美國本地人來遮掩自己在這些公司的痕跡。

報道指出，施建祥用先前在中國「以電影預期票房非法吸收公眾存款，再通過虛構電影票房進行詐騙」的方式在美國如法炮製，最近他找來米克·泰臣（Mike Tyson）等他之前結交的美國名人，宣稱要給米克·泰臣拍攝「真人秀」節目，然後想通過這一節目來炒作起了一種名叫「Fight to Fame」(中文名叫「一戰成名」)的「加密貨幣」。

報道稱，施建祥被捕時仍在推銷「Fight to Fame」，儘管美國司法部的文件並沒有具體說明此事。該報還特別提到，這款「加密貨幣」背後的公司「「Fight to Fame BMS」在其官網上宣稱，該「貨幣」的價值自上線以來已經漲了3233%，總價值已經達到了300億美元，可在那些主流的「加密貨幣」交易平台上，卻找不任何該公司的投資記錄。