殲8之父顧誦芬、核能專家王大中　獲國家最高科學技術獎

2020年度國家科學技術獎勵大會，周三（3日）上午在北京人民大會堂召開。中國航空工業集團有限公司顧誦芬院士、清華大學王大中院士獲國家最高科學技術獎。據悉，國家最高科學技術獎為中國科技屆的最高榮譽。



央視報道，2020年度國家科學技術獎共評選出264個項目、10名科技專家和1個國際組織。其中，國家自然科學獎46項、國家技術發明獎61項、國家科學技術進步獎157項。有8位外國專家和1個國際組織獲中華人民共和國國際科學技術合作獎。

中國航空工業集團有限公司顧誦芬院士及清華大學王大中院士，則獲得分量最重的國家最高科學技術獎。

「殲8之父」顧誦芬

顧誦芬還被譽為「殲8之父」。（央視新聞）

顧誦芬，男，出生於1930年2月，江蘇蘇州人，1951年畢業於上海交通大學航空工程系。現任中國航空工業集團有限公司科技委高級顧問、中國航空研究院名譽院長。1991年當選中國科學院學部委員（院士），1994年當選中國工程院院士。

顧誦芬是中國著名的飛機設計大師、飛機空氣動力設計奠基人、航空戰略科學家。他建立了新中國飛機空氣動力學設計體系，開創了中國自主研制殲擊機的先河，持續開展航空戰略研究，為中國航空科技事業作出了重大貢獻。由於對殲8系列飛機的重大貢獻，顧誦芬還被譽為「殲8之父」。

核能專家王大中

王大中是國際核能領域的著名學者、戰略科學家。（央視新聞）

王大中，男，1935年3月出生於河北昌黎，1958年畢業於清華大學工程物理系。曾任清華大學核能技術研究所所長、清華大學校長。1993年當選中國科學院院士。

王大中是國際核能領域的著名學者、戰略科學家，致力於發展具有固有安全特性的先進核能系統。近20年來，積極倡導並主持領導高溫氣冷堆的研究與發展，並於2000年建成世界首座模塊式球床高溫氣冷堆——10兆瓦高溫氣冷實驗堆。

據了解，國家最高科學技術獎1999年設立，並於2000年首次頒獎，是中國科技屆的最高榮譽。從吳文俊院士、袁隆平院士首次獲國家最高科學技術獎至今，該獎項已有35為獲獎者。據數據統計，獲獎者領獎時平均年齡為84.3歲，其中超過90歲的有8人。