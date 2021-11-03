為抗擊沙士、新冠做重要貢獻　鍾南山團隊獲國家科技進步獎

2020年度國家科學技術獎勵大會，周三（3日）上午在北京人民大會堂召開。鍾南山團隊獲2020年度國家科技進步獎創新團隊獎。



鍾南山團隊獲2020年度國家科技進步獎創新團隊獎。（微博＠央視新聞）

中國工程院院士、廣州醫藥大學附屬第一醫院鍾南山，以及何建行、冉丕鑫為帶頭人的「鍾南山呼吸疾病防控創新團隊」，因對慢阻肺、肺癌、沙士、新冠肺炎等重大呼吸系統疾病的防、診、治做出了重要貢獻，獲得2020年度國家科技進步獎創新團隊獎。這是2020年度全國唯一獲此殊榮的創新團隊，亦是廣東首次獲得該獎項。

央視報道指，「鍾南山呼吸疾病防控創新團隊」擁有近50年呼吸疾病研究前沿經驗，他們實事求是、敢醫敢言、生命至上的科學態度和研究成果不僅在中國挽救了無數生命，更在全球防治呼吸系統疾病領域中發揮了舉足輕重的作用。

據了解，「鍾南山呼吸疾病防控創新團隊」是「非典」（即SARS，沙士）中首先明確病原並實現世界上最高救治率的團隊，對「人禽流感」、「中東呼吸綜合征」等呼吸道烈性傳染病的防控也起到重要作用。2020年全球爆發新冠肺炎疫情時，以鍾南山為首的團隊搭建的國家呼吸醫學中心、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心等7大國家級平台，助力中國在全球抗擊「新冠」疫情中發揮「領頭羊」作用。

據悉，2020年度國家科學技術獎共評選出264個項目、10名科技專家和1個國際組織。其中，國家自然科學獎46項、國家技術發明獎61項、國家科學技術進步獎157項。有8位外國專家和1個國際組織獲中華人民共和國國際科學技術合作獎。