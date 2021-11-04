美國估計中國核彈頭將達千枚　官媒嘲只能猜測：完全可以不搭理

美國國防部向國會發表年度報告，大幅提高關於未來幾年中國核彈頭數量的估計，認為中國在2027年前可能擁有700枚核彈頭，在2030年前更可能擁有1000枚。

官方傳媒《環球時報》對此發表評論文章，指出沒有人知道上述數字的真假，因為中國的核武庫狀況是最高國家機密之一。

文章並認為，中國現在應當保持定力，不被美國愈來愈密集涉中國核武器的發聲影響、干擾，「我們完全可以就是不搭理他們」。



美國大幅提高關於未來幾年中國核彈頭數量的估計，在2030年前更可能擁有1000枚。（視覺中國）

文章稱，美國對中國核力量建設的任何描述都具有猜測性，例如智庫「美國科學家聯合會」在今年以來，已經至少三次根據商業衛星圖片，宣稱中國正在大規模建造核導彈發射井，但這些說法也得不到除了模糊衛星圖片之外其他資料的佐證。

文章重申，中國是唯一宣布不首先使用核武器、也不對無核國家和地區進行核威脅的核大國，同時亦已強調始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，「這意味著中國決不會與美國開展核軍備競賽，不會追求與美國同等規模的核武庫」。

文章表示，美國近年非常擔心中國增加核力量，但根本沒有關於中國核力量建設的確鑿情報，更沒有圍繞核武器對中國進行實質施壓的手段，「其實是釋放煙霧彈，與中國打輿論戰，試圖增加中方的心理壓力」、「中國只應當動態維持好確保國家安全所需的核力量，確保核威懾充分可信，為國家安全提供堅實支撐」。