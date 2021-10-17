親睹巨型UFO讓10核彈瞬間失效　美國空軍：或啟示人類應摒棄核武

美國空軍上尉薩拉斯（Robert Salas）告訴英國太陽報，1967年3月24日當天，他曾在美國極機密的蒙大拿州（State of Montana）馬姆斯壯空軍基地，親身經歷一個巨型不明飛行物（UFO） 讓10枚核彈失效。這件事發生在冷戰高峰期，他相信不明飛行物是要告訴人類拋棄核武。不過他上報此事後，國防部立刻逼他和直屬長官簽署保密協議，承諾絕不談論此事。



薩拉斯說，那天他在機密的地下發射控制設施擔任值班指揮官，「負責控制10枚核彈，然後一個不明飛行物飛來，在我們設施上面盤旋，我們所有的守衛都看到不明飛行物。我當時在地下18公尺深的混凝土艙，守衛直接向我報告看到不明飛行物」。

薩拉斯說：「當不明飛行物在那裏時，我們全部10枚核彈因為指引和控制系統失效，同時失效。」

薩拉斯說，這10枚「義勇軍」核彈各自靠着獨立系統運作，理論上「不可能」同時失效，發動「攻擊」的一方顯然握有當時人類達不到的科技。

這10枚核彈進入「無法使用」狀態，意味無法發射。

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薩拉斯說：「那個東西，不論它是什麼，必須分別向每一枚核彈發送訊號，並癱瘓指引系統。」

這個基地花了一天讓核彈恢復可發射狀態，找不到外觀有任何受損處，也無法解釋為何核彈突然出問題。

薩拉斯說：「我想這是一個訊息，告訴我們地球上所有人應該拋棄核武。」

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