黑龍江疫情｜累計189宗確診　黑河增44宗創新高　連續6日雙數增長

內地的新冠肺炎疫情持續，本輪疫情「重災區」之一的黑龍江昨日（3日）再增45宗本土個案（黑河44宗、哈爾濱1宗）及1宗本土無症狀感染者（在哈爾濱）。目前，黑龍江全省確診個案升至189宗，其中黑河佔184宗。



黑河市民在一處核酸檢測點進行檢測。（新華社）

黑河自10月27日起報告首宗本土個案後，疫情擴散迅速，並發生社區傳播。29日以來，當地每日通報的個案數以雙位數增長：26宗、18宗、25宗、26宗、35宗、44宗，其中，44宗更是創下當地單日新增個案的新高。

而截至11月3日24時，黑河已累計通報184宗確診個案。根據國務院聯防聯控機制有關規定，經專家組綜合評估研判，黑河市愛輝區已有19個小區（村屯）調整為中風險地區，1個小區調整為高風險地區。

此外，哈爾濱平房區3日新增1宗本土個案及1宗本土無症狀感染者。二人為夫妻關係，均是在隔離觀察期間核酸檢測發現，已閉環轉運至市第六醫院進行隔離治療。

哈爾濱疫情工作指揮部發布公告指，疫情防控措施時刻不能放鬆，並呼籲市民，非必要不離哈，確需離哈的，須持48小時內核酸檢測陰性證明、憑健康碼綠碼通行，並全程做好個人防護。

黑龍江省委書記許勤3日下午表示，黑龍江本輪疫情呈現多點散發、多鏈條傳播特點，加之進入冬季，病毒感染傳播風險加大，存在很多不確定性，形勢嚴峻複雜、任務緊迫艱巨、責任重大。

許勤說，根據疫情發展形勢，黑河市疫情防控指揮部決定從11月3日起關閉所有經營場所，對市區居民生活必須品實行「配送」，保障供應。農村疫情防控方面，各村屯迅速完成封閉，每村僅保留一個出入卡口。