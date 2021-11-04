具備完善對空對地打擊能力　阿塞拜疆擬採購中巴聯合研製梟龍戰機

最新消息顯示，阿塞拜疆正就採購JF-17「梟龍」戰機，與巴基斯坦政府進行談判。



據《巴基斯坦日報》（Daily Pakistan）11月2日報道稱，阿塞拜疆駐巴基斯坦大使館國防武官邁赫曼．諾魯佐夫公開表示，「從巴基斯坦購買梟龍戰機是我們議程上的一個關鍵項目。」他透露，阿塞拜疆希望從巴基斯坦購買的是最先進的梟龍戰機Block 3型號。

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梟龍戰機由中巴聯合研製，經過多次升級後具備完善的對空和對地打擊能力，目前已經裝備巴基斯坦、緬甸和尼日利亞等多國空軍，還有阿根廷等多國表現出明確的採購意願。

《巴基斯坦日報》指出，阿塞拜疆多年來已數次傳出有意採購梟龍戰機，先前甚至曾出現兩國已就採購達成協議，僅是合約尚未正式簽署的消息；不過蘇-35、米格-35等俄羅斯製戰機也是該國評估的對象。

另有報道稱，現代軍貿從來都不是單純的「比價格」。巴基斯坦與阿塞拜疆保持着長期的密切關係。在2021年9月，來自阿塞拜疆、土耳其和巴基斯坦的士兵還參加了在巴庫舉行的聯合演習。因此阿塞拜疆傾向於採購梟龍戰機並不為奇。

分析指，如果阿塞拜疆最終採購梟龍戰機，或許還會刺激土耳其的購買慾望。希臘專家此前就表示，當前美國與土耳其關係陷入緊張，不但土耳其原先訂購的美國製F-35戰機沒了下文，而且土耳其當前裝備的大批F-16戰機的維護與升級也不那麼保險。土耳其在其國產隱形戰鬥機服役前，很有可能會嘗試採購其他國家的輕型戰鬥機作為過渡。