美國智庫分析衛星圖像　指中國正建造300個導彈發射井

美國智庫稱，據最新商業衛星圖像顯示，中國在導彈發射井建設方面取得重大進展，又指中國在境內正建造約300個新的發射井。研究人員形容「對中國來說，這是一次前所未有的核（軍力）建設」。



據美國有線新聞網絡（CNN）11月2日報道，根據對最新商業衛星圖像的分析，中國三個疑似導彈發射井的快速建設似乎表明，北京正投入大量精力與資源來發展其核能力，這些導彈發射井最終可能有能力發射遠程核導彈。

美國科學家聯盟（FAS）的專家發現，中國在該國西部導彈發射井的建設方面取得了重大進展。該組織是一個無黨派的國家安全研究組織。

FAS報告的作者科爾達（Matt Korda）和克里斯滕森（Hans M. Kristensen）寫道，「對中國來說，這是一次前所未有的核（力量）建設。」

兩位作者指出，「這些導彈發射井距離完全投入使用還有許多年的時間，中國將如何武裝和運營它們仍有待觀察。」

FAS分析了來自Maxar Technologies和Planet Labs的商業衛星圖像，提供了三個疑似導彈發射井的一些最詳細的圖片，中國似乎正在那裏建造大約300個新的導彈發射井。

中俄高超音速導彈已經服役（請點擊圖集瀏覽）：

克里斯滕森說：「當然，值得注意的是其規模和速度，這與中國以前在導彈發射井上所做的非常不同步。」

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）10月27日在接受美國彭博電視台採訪時表示，中國最近進行的高超音速導彈試驗「非常令人擔憂」，五角大樓正在關注這一進展。

中國外交部兩位發言人趙立堅與汪文斌先後對該報道予以否認，稱此次試驗是一次例行的航天器試驗。

汪文斌強調，中方奉勸美方停止動輒拿中國說事，把中國當假想敵，摒棄冷戰零和思維，客觀理性看待中國國防和軍隊建設，多做有利於中美互信與合作的事，也多做有利於世界和平穩定與發展的事。