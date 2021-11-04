寒潮來襲｜局部地區降溫16℃以上　內地啟動重大氣象災害Ⅲ級響應

寒潮來襲！中央氣象台發布消息，周四（4日）早上8時至下周一（8日）早上8時，內地自西北向東南將有一次大風降溫天氣過程，大部分地區氣溫將先後下降8℃至10℃，西北、內蒙古大部、華北、黃淮、江淮西部、東北地區南部等地部分地區降幅更會達12℃至14℃，局部地區16℃以上。

對此，中國氣象局已簽發命令，立即進入重大氣象災害（寒潮）Ⅲ級應急響應狀態。



寒潮使內地大部分地區氣溫先後下降8℃至10℃。（中央氣象台）

據中央氣象台首席預報員張濤介紹，寒潮在11月4日影響區域主要是新疆北部和東部，11月5日則是新疆南部、西北地區中西部會受到寒潮影響。在11月6日，寒潮將大舉東移南下，向東影響到整個華北地區，向南影響到四川盆地。在11月7日，寒潮就會影響東北、華中、華東、江南、華南地區。

張濤指出，總體來看，全國大部地區都會受到寒潮影響，降溫幅度普遍在8℃至10℃以上，西北、華北地區的部分地區降溫幅度可達到12℃至14℃，部分地區降溫幅度達到16℃以上。尤其是最高氣溫降幅顯著，西北、華北北部地區的日最高氣溫降幅甚至會達到20℃。

新疆烏魯木齊在11月4日已經出現降雪，最低氣溫降至-8℃。（視覺中國）

張濤稱，從影響範圍、降溫幅度以及最低氣溫值來看，今次是今年入秋以來最強的冷空氣過程，有望達到全國性寒潮的強度。張濤並提醒，今次寒潮導致氣溫變化劇烈，又有大範圍雨雪天氣，體感十分寒冷，公眾需關注氣溫變化，及時增添衣物，採取相關防寒措施，謹防感冒。