寒潮來襲｜內地周四起大幅降溫　東北遇首輪強降雪北京或跌至-4℃

中央氣象台消息，受寒潮影響，內地將於周四（4日）至下周日（7日）迎來一次大風降溫天氣過程，部分地區有較強雨雪，東部海域有大風。屆時，北方氣溫普遍驟降10℃以上，東北將遭遇今冬首輪強降雪，華北或飄雪。

7日早上，最低氣溫0℃線位於河北中部、山西南部至陝西南部一帶，北京平原地區最低氣溫可降至-4℃。

此次冷空氣來襲降溫，可能達到寒潮標準，將是今年下半年來影響中國范圍最廣泛的一股冷空氣。



除了降溫，強勁的冷空氣將帶來雨雪。（中新社）

冷空氣從新疆吹到華南

中國天氣網消息，周四起，冷空氣率先影響新疆，之後南下將冷氣一直吹到華南。受其影響，北方氣溫一天之內跌幅普遍超10℃，最大超過15℃，南方多地降幅將達到10℃。其中西北、東北等地氣溫震盪最明顯，冷空氣過境後，冷暖快速切換。

除了降溫，強勁的冷空氣將帶來雨雪。本周五至下周日，中東部會迎來大範圍雨雪天氣，降雪區域將集中在北方。中國天氣網首席氣象分析師胡嘯介紹，內蒙古、東北一帶雪勢最為強勁，此輪冷空氣過程內蒙古中東部、黑龍江、吉林、遼寧等部分地區，能達到大到暴雪量級，將是東北今冬遭遇的首輪強降雪，不排除局地有致災風險。

本週末，北方大範圍氣溫將創今年下半年來新低，內蒙古呼和浩特下周日最高氣溫將跌至-3℃，哈爾濱跌至冰點，天津、濟南等地氣溫也降至個位數；南方氣溫低谷主要集中在下周一，上海、杭州等地最高氣溫降至10℃，廣西、廣東、福建亦會有不同程度的降溫。

受大風和寒潮天氣影響，北京大幅降溫。圖為北京市民在風中出行。（中新社）

北京降至-4℃

中央氣象台預計，下周日早晨，最低氣溫0℃線位於河北中部、山西南部至陝西南部一帶，北京平原地區最低氣溫可降至-4℃。

除了降溫劇烈，寒潮也帶來較強風力，內地大部地區伴有4至6級偏北風、陣風7至8級。新疆南疆盆地、甘肅西部、內蒙古西部等地將有浮塵或揚沙；渤海、黃海、東海海域將有6至7級風，陣風8至10級。

此外，中東部大部地區將先後有降水過程。其中西北地區東部、內蒙古、華北西部和北部、東北地區等地將有雨夾雪或雨轉雪，內蒙古東部、華北東北部和東北地區的部分地區有大到暴雪。華北平原及其以南地區以降雨為主。受大風和降水共同影響，華北中南部、黃淮、江漢等地的持續性霧或霾天氣將自北向南逐漸減弱消散。

氣象專家提醒，此次寒潮天氣過程具有影響範圍廣、降溫幅度大、風力強等特點。此外，西北地區、內蒙古、華北、東北地區等地將有雨夾雪或雨轉雪，需關注雨雪天氣可能導致的道路濕滑、積雪結冰等對交通出行造成的不利影響，合理安排出行時間。