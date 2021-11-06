新冠肺炎｜內地20省份涉疫近千人感染　50人違法受罰16幹部免職

據衛健委數據顯示，截至周五（5日）24時，內地今輪疫情已波及20個省份，全國累計報告感染者近千。



衛健委新聞發言人米鋒周六在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，目前多地報告輸入性本土疫情，涉及多個口岸，發現多條傳播鏈條；截至周五24時，疫情波及20個省份，疊加冬春季季節因素，防控形勢嚴峻複雜。衛健委疾控局副局長吳良有則介紹道，10月17日以來到周五24時，全國累計報告感染者918例，波及20省44市

另一方面，各地頻現涉疫違法犯罪行為，據《健康時報》不完全統計，自10月17日以來的半個多月，各地公開通報的涉疫違法犯罪人逾50人。例如周三（3日）至周五（5日），重慶、寧夏、河北、廣西、內蒙、甘肅便密集通報各類涉疫違反犯罪行為，涉及造謠傳謠、翻窗脫管、無故失聯、尋釁滋事、不遵守疫情防控規定等。

其中在周四（4日），寧夏銀川市賀蘭縣李某因翻窗脫離管控區域離銀被抓獲，涉嫌妨害傳染病防治罪被刑事拘留。廣西梧州市公安局通報，2名涉疫密切接觸者因不遵守疫情防控規定，被依法行政拘留10日。周五，重慶市公安局江北區分局通報，指「一確診病例男子到江北區紅鼎國際嫖娼導致該大廈被封控」屬謠言，編造傳播謠言者已被行政拘留。呼和浩特市公安局新城區分局則稱，一男造謠「呼和浩特又有確診病例」被行政拘留7日。

今輪疫情波及20省份。圖為周四黑龍江黑河市防疫人員幫助居民網絡點餐。（中新社）

與此同時，半個多月內因疫情防控不力而被免職幹部達16名，涉及衛健委、疾控、醫院等醫衛系統以及文旅等其他職能部門的負責人，問題包括推動疫情防控相關工作不到位、不擔當、不作為、防控工作不嚴不細等。

其中，10月23日下午，內蒙古阿拉善盟額濟納旗發布消息，指旗衛健委黨組書記曲江輝被免職，並提名免去主任職務；旗衛健委副主任劉琴、圖娜木拉分別被免職、全旗通報批評。周三，河北省石家莊市通報，石家莊市深澤縣副縣長賈光，因對疫情處置不力被停職；深澤縣衛健局黨組書記、局長、縣愛衛辦主任賈衛東，大橋頭鎮黨委書記高海霞，大橋頭鎮黨委副書記、鎮長楊超峰在疫情防控中履職不力被免職。周五，河北省辛集市委決定，免去王志濤的小辛莊鄉黨委書記職務，張津的小辛莊鄉黨委副書記。