新冠肺炎｜再有地方「辣招」防疫　遼寧大連莊河市轉紅燈禁通行

內地再有地方以新奇「辣招」防控新冠肺炎疫情。在遼寧大連莊河市，當地交警自周四（4日）早上11時起，將全市交通紅綠燈轉為紅燈，禁止私家車通行。



據網上流傳圖片顯示，其宣稱莊河市外環以及市內紅綠燈將會全部轉為紅燈，並會於中午12點後開始正式拍照記錄違法行為。莊河市交警大隊工作人員回應傳媒查詢時就確認圖片屬實，11月4日早上11時開始，莊河市市內紅綠燈全部轉為紅燈，不允許私家車上路行駛，市民如果擅自上路，系統將記錄車輛違法行為。

遼寧大連莊河市全市交通紅綠燈轉為紅燈，禁止私家車通行。（微博）

工作人員並稱，如果有特殊情況，就需要提前向交警部門報備，例如需要送病人到醫院，需提前打電話向交警部門說明。工作人員表示，目前市交警部門服務大廳已經關閉，在重新開放後，市民應持病歷證明等相關手續資料到辦事大廳，工作人員核驗真實後可以將違法記錄消除。

值得一提是，大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部辦公室在當天稍早有發布通告，指出莊河市報告1宗本土核酸檢測陽性感染者，即時起市民非必要不要離開大連。另一方面，莊河市疫情防控總指揮部亦發出通知，提到該市發現1宗疑似新冠肺炎陽性病例，市民要配合疫情防控工作，非必要不能進入主城區。指揮部將會對4個主街道常住人口和臨時來莊人員開展大規模核酸篩查，核酸檢測結果未出來前，實行全員全天居家，不得外出。