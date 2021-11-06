新冠疫苗｜內地完成全程接種超過10億人　近4000萬人已打第三針

國務院聯防聯控機制新聞發布會在周六（6日）舉行，國家衛健委新聞發言人米鋒在會上提到，截至11月5日，全國累計報告接種新冠疫苗已達231162.6萬劑次，完成全程接種的人數為107245.4萬人，已經完成加強免疫接種則有3797.3萬人。

對於內地爆發新一波新冠肺炎疫情，國家衛健委疾控局副局長吳良有指出，其總體上呈現傳播鏈條多、傳播速度快、傳播範圍廣的特點，外防輸入、內防反彈的防控形勢依然嚴峻複雜。



吳良有介紹，目前陝西、湖北、湖南等省份已經連續12天以上無新增本土病例，疫情在較短時間內得到迅速有效控制。浙江、江蘇近日有出現零星本土病例，但沒有出現社區傳播的跡像。內蒙古、北京、貴州、山東等省區則防控效果正在逐步顯現，社區傳播已經得到基本控制。

吳良有亦提到，甘肅、青海、寧夏、雲南德宏等地疫情低水平波動，不排除社區續發的風險，但疫情外溢的風險較低。至於黑龍江、河北、河南、江西、四川、重慶、遼寧大連等地疫情仍在發展中，需要密切關注疫情的走向。

吳良友稱，國家衛健委將密切關注相關進展情況，會同有關部門指導各地落實聯防聯控機制部署，持續加強疫情監測，加強病例和管控人員的流行病學調查。嚴格落實風險地區、風險人員的管控措施，加強醫療機構和集中隔離點的管理，嚴防次生疫情風險，推動各項措施及時落實到位，盡快有效控制疫情。