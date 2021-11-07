違規金融操作及與多人有不正當性關係　光大銀行分行原行長被雙開

中國在金融領域反腐力度持續加大，光大銀行再有高管落馬。據中共紀檢委消息，光大銀行南寧分行原行長周江濤已被雙開。據不完全統計，年內光大集團體系已有4名高管被雙開。



11月5日晚間，中紀委網站發布公告顯示，日前中央紀委國家監委駐光大集團紀檢監察組、內蒙古自治區呼和浩特市監委對中國光大銀行南寧分行原黨委書記、行長周江濤嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。

經查，周江濤違反黨的政治紀律，對黨不忠誠不老實，搞「兩面派」、做「兩面人」，銷毀證據，對抗組織審查；長期、反覆、多方面違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金、接受宴請、公車私用、公款旅遊；違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題，不按要求報告個人去向，違規錄用幹部員工；違反廉潔紀律，利用職務便利非法佔有公共財物，用公款支付應當由個人支付的費用；違反工作紀律，違規審批大額貸款，並造成重大損失。

此外，周江濤違反生活紀律，長期與多人保持不正當性關係。利用職務便利，侵吞公款，涉嫌貪污犯罪；為有關企業在獲得貸款、下屬職務晉升等方面謀取不正當利益，非法收受鉅額財物，涉嫌受賄犯罪。

公告顯示，經決定，給予周江濤開除黨籍、開除公職處分；經呼和浩特市監委研究決定，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

資料顯示，周江濤現年44歲，河南靈寶人，2004年2月入職光大銀行。此後，周江濤在光大銀行西安分行一共待了14年，歷任該分行公司業務部產品經理、人力資源部總經理、公司業務管理部總經理、友誼路支行行長、黨委委員、行長助理、副行長。

據不完全統計，年內光大集團體系已有4名高管被雙開。光大銀行作為總資產達5.68萬億人民幣的股份制銀行，受到中共反腐重視。此前，光大銀行總行訊息科技部業務經理陳玉河、光大銀行呼和浩特分行原行長張翎等接受審查調查。