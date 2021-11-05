上海金融圈「大佬」顧國明落馬細節被揭　供認性侵32名女下屬

在落馬兩年多後，中國工商銀行上海分行黨委書記、行長顧國明受賄一案諸多細節再次被通報，內地媒體報道稱，顧國明涉及性侵32名女性下屬。

顧國明是在2019年6月6日被查落馬，同年11月20日被「雙開」（開除黨籍及公職）。2021年8月12日被上海第一中級人民法院以受賄罪一審判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，受賄違法所得全數追繳上繳國庫。在他落馬後，曾有媒體直陳，顧國明根基深、能量大，是上海金融圈不可不提的一位「老大哥」。



中共中紀委官網11月2日發布《信貸腐敗緣何多發》的文章，分別提及顧國明及中國工商銀行重慶分行副行長謝明的涉案情節。

其中指出，顧國明1989年即在中國工商銀行上海分行工作，2002年升任副行長，2015年升任行長，直到2019年落馬。而他自2008年起就開始收受賄賂，「人生軌跡出現拐點」。

文章提到，顧國明利用分管銀行授信審批部、信貸管理部、主持全行工作等職務便利，為相關單位和個人在辦理融資貸款、專案配資、承攬工程等事項上牟取利益，受賄財物共計摺合1.36億餘元人民幣。

這篇文章還說，顧國明善於扮演「兩面人」，通過期權腐敗、代持等方式貪得「不動聲色」；而以貸謀私往往需要上下勾結、左右串通、多環節配合。

他在主掌的關鍵職位培植安插自己人，形成「一條龍」腐敗。

另據內地媒體財新網報道，長期在上海分行掌權的顧國明，被視為上海金融圈的大老級人物，任內以「潛規則」對數十名女性下屬性侵。而他落馬後，主動招供有32名女性下屬被他性侵。