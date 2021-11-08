蘇貞昌等列「台獨頑固分子清單」　陸學者：或進一步採取懲戒措施

國台辦在5日證實大陸已制定「台獨頑固分子清單」，相關人士將被實施懲戒，包括禁止其本人及家屬進入中國大陸、香港、澳門，其中台灣行政院院長蘇貞昌、台灣立法院院長游錫堃、台灣外交部部長吳釗燮更被發言人朱鳳蓮現場點名為「台獨頑固分子」，表明將依法對他們追究刑事責任，終身有效。

官媒新華社7日引述多位專家表示，有關措施必要、合理、正當，展現了大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，將對民進黨當局和台獨分裂勢力形成強大震懾。



報道引述廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，此次點名懲戒「台獨頑固分子」，釋放的信號清晰而明確，即統一是正道，台獨是絕路，任何謀獨圖謀和行徑必將遭到堅決挫敗，對挑頭謀獨者定會依法予以嚴懲和清算。這是對「台獨頑固分子」的嚴厲警告和強力震懾，有助於維護國家主權、安全、發展利益，保障兩岸關係和平發展，維護兩岸同胞根本利益。

北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺說，近期蘇貞昌惡意攻擊大陸；游錫堃鼓吹所謂「台美建交」、「憲改正名」，妄圖推動所謂台灣「國家正常化」；吳釗燮四處竄訪，勾連外部勢力，散布分裂國家的惡劣言論，嚴重毒化兩岸關係氣氛。朱松嶺稱，此三人「倚美謀獨」、狐假虎威，這是此次點名「台獨頑固分子」並依法予以懲戒的主要原因。

朱松嶺又認為。下一步還可能採取其他措施對台獨分子進行懲戒和震懾。有關措施實施後，「台獨頑固分子」將成為人人喊打的過街老鼠，日子會越來越不好過。

對於大陸點名蘇貞昌等「台獨頑固分子」，官媒《環球時報》總編胡錫進也表示，台灣經濟與大陸及港澳的關聯度很高，大陸禁止「台獨頑固分子」本人和家人前往大陸和港澳地區，尤其是限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，將產生威懾擴散，極大限制台灣企業和社會組織與他們和他們家人發生聯繫的積極性。

胡錫進認為，只要目前或有計劃今後在大陸發展的機構，都將躲「台獨頑固分子」遠遠的，從而「斷掉他們和家族很大一部分財路」。