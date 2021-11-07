台國安局長：蔡英文任內解放軍不會攻打東沙群島

台灣總統蔡英文日前首次承認美軍在台後，中國大陸掀起「武統」聲浪更趨高漲。對此，台灣國安局長接受採訪稱，蔡英文任內，大陸不會拿下東沙群島。



陳明通11月4日表示，中國大陸內部的確討論過是否攻打東沙島，台海情勢也確實比過去緊張，但他再次認定稱，在蔡英文擔任台灣總統期間，兩岸不會發生戰爭。

解放軍武裝直升機巡航台灣西南空域（點擊大圖瀏覽）：

近日美台互動頻繁，蔡英文政府更是首度承認美軍在台。大陸方面官民輿論一致將「統一台灣」論調推上熱潮。

美國國防部11月4日公布的《中國大陸軍力報告》中指出，至2027年，中國在印太地區將具有對抗美軍的能力，解放軍可在升高軍事準備下，攻取台灣東沙或太平島，也有能力攻入金門、馬祖。

前白宮國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）日前受訪表示，中國大陸可能在2024年美國總統大選前對台動武。美國國防專家卡彭特（Ted Carpenter）11月2日表示，面對台灣「拒統」日益明確，大陸近幾年釋出許多「耐心快用完」的訊號，比起「全面解放台灣」，大陸對台灣掌控的偏遠外島發動有限度行動才是較可能發生的情境。

習近平近日部署武器裝備建設新任務（點擊大圖瀏覽）：

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美國智庫「新美國安全中心」10月26日針對中國大陸攻入東沙島的設想進行兵推，報告稱，台灣、美國「幾乎找不到可靠的手段（應對）」。

東沙島是台灣海峽航道咽喉要地，具有相當的戰略意義。整個東沙島東西長約2.8公里，南北寬約700米，面積只有1.8平方公里，它是南海諸島中第二大天然島，建有機場，可以起降小型飛機及部分運輸機。

東沙島雖然很小，但地理位置突出，是3條「海上通道」的海空樞紐：往北是台灣海峽的南面出口、朝東是巴士海峽的西面出口，往南直通西沙和中沙群島。有傳媒形容，誰佔有東沙島，誰就掌握關鍵節點，來往飛機與船隻，盡在眼底。

不少學者認為，東沙島對解放軍而言也具有戰略價值。若解放軍控制東沙島，戰時可免除側翼威脅，對美軍形成震懾。不過也有觀點認為，由於大陸已在南海取得主動，東沙群島戰略價值相對下降。

針對「解放軍是否計劃要拿下東沙島」相關問題，早在去年，大陸國台辦發言人朱鳳蓮就曾表示，「作出的推論是一個假設性問題，我可以不回答，但是我願意再重申一下我們的基本立場。我們有決心、有能力挫敗一切『台獨』挑釁行徑，堅決維護國家主權和領土完整，維護中華民族的整體利益和兩岸同胞的根本利益。」