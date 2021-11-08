行竊時遭撞破　廣西33歲漢猥褻並殺害11歲堂妹　遭判死刑

廣西一名33歲男子去年在鄰居親戚的住宅行竊時被其時年11歲的堂妹撞見後，將堂妹強行抱回家，對堂妹實施猥褻後將其殺害。近日，男子被判處死刑並立即執行。



綜合內媒《新京報》及《封面新聞》等報道指，涉案的33歲男子蔣某元與被害女童一家為同村鄰居，且女童為其堂妹。據桂林中院一審判決書，2020年5月10日，蔣某元到女童家行竊時被女童撞見，蔣某元害怕事情敗露，將女童強行抱至自家屋子內，掐頸部、捂口鼻直至女童停止掙扎，蔣某元以為女童已經死亡，便將女童扔進地窖中。

蔣某元下準備處理屍體時發現女童還未死亡，又對女童實施猥褻行為，後再用雙手掐壓女童頸部。當晚，蔣某元將女童屍體拖運至垃圾坑中掩埋。兩日後，蔣某元因擔心屍體被發現，又將女童屍體轉移至鄰村一處土坑內掩埋。蔣某元在同年5月13日被捕，警方又在蔣某元家中查獲兩把鳥槍。

在庭審過程中，蔣某元辯稱自己有癲癇症且二級智力殘疾，認罪認罰，希望從輕處罰。法院認為，蔣某元作案時意識清醒，思維正常，具備完全辨認和控制自己行為的能力，應對本案負完全刑事責任。

最終，法院判決蔣某元犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；犯猥褻兒童罪，判處有期徒刑五年六個月；犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑三年六個月。數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。