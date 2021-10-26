湖北村支書一家五口慘遭毒手　疑兇逃跑期間再致兩死並跳入長江

湖北武漢蔡甸區一村莊周一（25日）凌晨發現一宗命案，村支書一家5口慘遭毒手，當中包括小孩。而兇徒犯案動機未明，逃跑期間更再致兩人死亡後跳橋，目前警方正全力搜尋中。



據警方周二（26日）通報，事發於蔡甸區消泗鄉，39歲男疑犯高某輝持刀行兇致5人死亡、1人受傷後逃跑，期間再致2人死亡。接報後，警方立即組織力量開展追蹤抓捕。當日6時許，他逃跑至長江大橋後跳橋。目前警方正全力搜尋，案件正在進一步偵辦中。

據封面新聞報道，死者張某紅此前一直在村擔任小組長，負責防汛工作十多年，深受村民認可，其與老伴對人亦頗為熱情。一年前，由於村委書記空缺，他被臨時推選為代理書記，本來將在今年退休，其老伴前兩天還稱，下個星期要給孫女擺周歲酒。

詎料，張某紅周日（24日）晚上突然在家中遇害，其和老伴倒在客廳後，小兒媳抱着不滿一歲的孩子下樓查看，結果亦在樓道慘遭毒手，後來樓上兩個孩子再被殺。至凌晨，慘劇才被有事前來的族弟張軍（化名）發現，後者立即叫來住在隔壁的兄弟張林（化名），二人報警後發現一名孫兒尚有氣息，遂將其送往醫院。

張林表示，涉事當晚7時多曾看到一名男子走進哥哥家，並叫了一聲「張書記，找你有點事」，過了約20分鐘後，男子出門離開，期間沒聽到異常動靜。到了半夜，本家兄弟找他幫忙拖魚，打電話沒人接，遂去敲門，結果推開門才知道出了大事。而多名村民則表示，想不到死者會跟誰結下深仇，「兇手應該不是我們村裡的，今天聽說這個事後，大家都不認識他」。

此外，疑兇逃亡期間，還涉嫌撞倒一名路人致死後，再搶走一輛接私活的小車並殺害司機。蔡甸城區一位居民介紹，當時已是凌晨4時多，疑兇撞人後一路慌張，車子撞在了一家蛋糕店門口，之後，他發現對面路口一輛小車在等活，遂上前行兇。出租車司機王兵（化名）則稱，遇害的是30歲出頭的小楊，為人和善，車上備用着工具，經常為出租車司機免費救援。他對事件非常難受，提到事發前一晚他倆還在案發路口聊天，結果自己提前回家，「整個蔡甸，凌晨四點多還在跑的車子，就只有他（小楊）了」。