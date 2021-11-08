神舟十三號｜中國新一代航天服首亮相　可通過顏色分辨航天員

11月8日1時16分，經過約6.5小時的出艙活動，神舟十三號航天員乘組密切協同，圓滿完成出艙活動期間全部既定任務，此次是空間站階段第三次航天員出艙活動，也是中國航天史上首次有女航天員參加的出艙活動。



此次出艙，三名航天員各有分工。01號航天員翟志剛 、02號航天員王亞平身着中國新一代「飛天」艙外航天服，先後從天和核心艙節點艙成功出艙，中國首位出艙航天員翟志剛時隔13年後再次進行出艙活動；王亞平成為中國首位進行出艙活動的女航天員，邁出了中國女性艙外太空行走第一步。其間，在艙內的03號航天員葉光富配合支持兩名出艙航天員開展艙外操作。

三名航天員的分工，由身着的艙外航天服也能一目瞭然地被辨別出來。身着帶有紅色元素艙外航天服的是01號航天員翟志剛，帶有黃色元素艙外航天服的是02號航天員王亞平。還有一套帶有太空藍元素的航天服此次未能派上用場。

更好地滿足航天員出艙需求，此次出艙任務採用了一套新艙外服，代號為艙外服C。艙外服C是由天舟三號搭載並上行到空間站的。10月25日，航天員將艙外服C從天舟三號搬運到節點艙，並進行了解包和各項檢查。11月2日，航天員首次對這套新的艙外服進行了試穿。從畫面能夠看出，艙外服C與另一套艙外服A在外觀上有一些區別。

中國航天員科研訓練中心航天員系統艙外服總裝主任設計師丁凌豔表示：「大家在前面出艙裏邊可能已經看到了我們艙外服A和艙外服B，一個是國旗紅、一個是太空藍，我們艙外服C是國旗黃，就是國旗上星星的顏色，主要是為了區分在艙外的時候，兩名航天員有不同的標識，方便區分航天員。」「除了外觀變化之外，艙外服C在結構上也進行了一些調節。艙外服C主要是對下肢進行了一些更適體性的版型優化。」

提供艙外8小時生命保障

丁凌豔還透露，「包括關節位置，因為服裝穿起來的時候是有一個關節對位的問題的，然後經過我們優化以後，我們讓它更適合瘦小的航天員。經過試穿以及一系列指標性能檢查，此次出艙任務使用的兩套艙外服表現良好，滿足出艙使用的要求。」「我們艙外航天服是一個小型的飛行器，然後它可以為航天員提供壓力防護、熱防護以及氧氣等生命保障的條件，我們艙外服是可以提供航天員在艙外活動8小時的這個生命保障功能，這次是我們艙外服A第三次出艙使用，艙外服A是首次出艙，經過我們地面大量的試驗，艙外服A和艙外服A都能滿足我們這次出艙使用的要求。」