神舟十三號｜模擬太空站遭碎片撞擊　首次在軌緊急撤離演練完成

神舟十三號飛行乘組3名航天員翟志剛、王亞平、葉光富，已在中國太空站內在軌工作20多天。除了為首次出艙任務作準備，他們更進行了首次在軌緊急撤離演練。



《央視新聞》報道，太空站面對的主要威脅之一，是來自外部碎片的撞擊，而緊急撤離演練主要是模擬核心艙遭遇撞擊，內部發生失壓情況時，航天員能夠安全撤離。演練以太空站失壓報警開始，翟志剛迅速通過儀表作出判斷，葉光富迅速打開應急氣瓶，確保艙內壓力穩定。

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中國航天員中心航天員系統副總設計師王春慧介紹，航天員需要就艙壓下降量、下降速率等問題作出相應處置，把應急氣瓶打開後，兩名航天員就要各自判斷是哪個位置出現洩漏，包括檢查載人飛船；若載人飛船沒有洩漏，就要關閉各自的艙門。在本次的演練中，王亞平和葉光富迅速關閉天舟二號和天舟三號艙門，3名航天員僅花幾分鐘就撤離到神舟十三號返回艙，整個演練天地配合順暢，處置快速得當。

王春慧續稱，太空站整個設計中，是以航天員的生命安全為設計的最高、最嚴格標準，所以太空站在設計中考慮了各種的故障預案，其核心就是要保證航天員的生命安全，包括發生艙壓失壓、失火等情況都在整個故障預案設計範圍內。