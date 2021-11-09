LOL全球賽中國隊摘金　冠軍隊EDG幕後金主打造「電競商業帝國」

11月6日，在英雄聯盟S11總決賽中，中國LPL賽區戰隊EDG電子競技俱樂部以3∶2戰勝韓國LCK賽區戰隊DK，獲得2021年英雄聯盟全球總決賽冠軍。

而冠軍隊伍EDG背後的老闆朱一航也獲得關注。據了解，朱一航是地產界富二代，但他的商業版圖從電力、基建到投資管理都有，但朱一航最廣為人知的還是他的電競事業，在電競圈朱一航也被粉絲稱為「愛德朱」，他將電競產業打造出生態圈，一個隱形的電競商業帝國正在浮現。



英雄聯盟全球總決賽 中國奪冠

11月6日在冰島雷克雅未克溫泉谷體育大廳舉行的英雄聯盟全球總決賽，是英雄聯盟一年一度的最為盛大的比賽，同時全球總決賽也是所有英雄聯盟賽事中最高榮譽、最高含金量、最高競技水平、最高知名度的比賽 。

全球總決賽迄今為止已經舉辦了S1-S11（「S」即Season，意為賽季）十一屆的比賽，參賽者均是來自各大賽區最頂尖水平的戰隊，只有在每一年職業聯賽中表現出色的隊伍才有資格參賽；每個賽區根據規模和水平決定其在總決賽當中的名額 。

全球12個賽區及聯賽分別是：中國LPL、韓國LCK、歐洲LEC、北美洲LCS、獨聯體LCL、巴西CBLOL、東南亞PCS、拉丁美洲LLA、土耳其TCL、大洋洲LCO、日本LJL、越南VCS。

EDG拿到的冠軍，也是LPL中國賽區奪得的第三個世界賽冠軍。此前，王思聰的IG戰隊曾在2018年奪得S8冠軍，另一支中國戰隊FPX則在2019年奪得了S9冠軍。

值得一提的是，在過去的10年S賽歷史中，出現過3次中韓決賽對陣的時刻，分別是2013年、2014年、2020年，前面三次LPL賽區均以失敗告終。在S11比賽結束後，央視新聞也發微博祝賀EDG戰隊奪冠。

（微博截圖）

大量網友在微博發文表達自己的興奮和開心，還有網友表示自己激動地哭了。不少大學生還在寢室外掛出了EDG戰隊的旗幟。鬥魚和虎牙平台的熱度也是居高不下。

EDG是支怎麼樣的隊伍

EDG電子競技俱樂部（EDward Gaming），簡稱EDG，於2013年9月13日在廣州成立，如今系國內首屈一指的專業電子競技俱樂部。

英雄聯盟分部為EDG俱樂部最早建立的核心分部，也是迄今為止LPL戰隊中獲得冠軍最多的隊伍。六次LPL聯賽冠軍；六次德瑪西亞杯冠軍；一次MSI冠軍；兩次亞洲對抗賽冠軍；一次全球總決賽冠軍。

值得注意的是，賽前，EDG投資公司在官方微博立下Flag，EDG取得冠軍就送房，每個隊員送一套。EDG戰隊背後的公司上海陽川電子科技有限公司的實控人為朱一航，他在廣東珠江投資管理集團有限公司任董事，廣東珠江投資股份有限公司實控人為朱偉航。

英雄聯盟總決賽吸引許多粉絲觀看。（鬥魚截圖）

事實上，在電競圈朱一航是EDG背後的老闆並不是什麼秘密，但其背景和所涉足的產業卻鮮有人知。據藍鯨財經，朱一航為朱孟依的長子，而朱孟依正是「地產界航母」合生創展集團的創始人、原董事會主席。

合生創展於1992年在香港成立，1998年實現港交所上市，2000年開始全國化擴張。2004年，合生創展成為首家銷售額突破百億的房企，並與恒大、碧桂園、雅居樂、富力並稱地產」華南五虎」。

值得注意的是，彼時的恒大、碧桂園、富力地產、雅居樂這其他「四虎」的銷售業績分別為14.4億元、32.4億元、64億元、45億元。銷售額破百億的合生創展遙遙領先，也正因此，萬科創始人王石稱其為「中國地產界的航空母艦」。

據財報數據顯示，從2016年到2020年，合生創展營收分別為145.6億元、115.1億元、116.7億元、166.2億元、289.3億元。歸母淨利潤分別為34.64億元、48.27億元、50.71億元、84.78億元、114.7億元。

截至2020年底，合生創展擁有優質土地儲備約3044萬平方米，業務版圖佈局「環渤海、長三角、珠三角」三大核心經濟圈。

2020年1月，合生創展發布公告稱，朱孟依辭任公司董事會主席及執行董事職務，由女兒朱桔榕接任董事會主席，至此，合生創展正式完成了新老權力的交接。

雖然朱孟依已退居幕後，但仍通過旗下的新達置業持有合生創展53.26%的股權，為公司的最大股東。在朱桔榕接任之前，外界普遍認為朱一航會成為朱孟依的接班人，事實卻並非如此，據合生創展2021年中報顯示，公司執行董事和非執行董事當中，均未出現朱一航的名字。

（微博截圖）

雖然沒有接班父輩的家族事業，但朱一航通過旗下遠富投資持有合生創展集團18.14%股權，為公司第二大股東。朱孟依與朱一航二人合計持有合生創展集團71.40%的股權。

從朱氏家族的佈局來看，朱孟依與朱一航父子仍是合生創展的幕後實際控制人，走在台前的則是新上任的朱孟依之女朱桔榕。據《2021年胡潤百富榜》數據顯示，朱孟依家族以710億元人民幣財富名列第73位。

作為地產圈富二代，朱一航的商業版圖卻遠遠不限於地產領域。據啟信寶app顯示，朱一航目前在9家公司擔任高管，其中最知名的莫過於廣東珠江投資管理集團有限公司，該公司註冊資本高達41.72億元，100%控股廣東華廈電力發展、廣東珠江公路橋樑投資、廣東華夏能源投資、廣東珠投資產管理、深圳珠江煤炭發展這五家公司。

今年1月，朱一航還通過旗下廣東珠投智能科技投資有限公司19.23億元戰略投資「廣汽蔚來」，砸重金大舉進軍新能源汽車行業。

EDG戰隊奪得英雄聯盟冠軍。（微博圖片）

從電力、基建到投資管理、醫療健康再到新能源汽車領域，朱一航商業版圖涉足之廣可見一斑。然而和王思聰一樣，雖然出生於地產世家，但朱一航最廣為人知的還是他的電競事業，在電競圈，朱一航也被粉絲稱為「愛德朱」。

比起其他LPL戰隊的老闆只是以資金入局的方式涉足電競，朱一航則是把電競打造出產業生態圈，過去八年時間裏，一個隱形的電競商業帝國正在浮現。2013年創辦了EDG電子競技俱樂部之後，朱一航並未停下對電競產業佈局的腳步，他通過旗下的超競集團持續深耕電競教育、主題產業園、泛娛樂板塊等領域。

2017年6月，超競集團與騰訊電競達成戰略合作，根據公布的訊息，騰訊電競將攜手超競互娛於未來5年內，在全國打造不少於 10 個泛娛樂電競產業園。產業園將定位為「基於賽事舉辦、人才培養、泛娛樂及衍生品合作等為主題的綜合型產業基地」。

今年1月，超競集團的「上海國際新文創電競中心」項目正式開工，該項目落户於上海市閔行區，項目整體預計將於2024年竣工，項目一期投資超50億元，EDG的新基地也將落户於此。

此外，該項目內含可容納6000人的國際頂級專業電競場館、深度為40.4米的亞洲最大深度潛水場館、世界最大風洞國際賽館、五星級電競主題酒店、霹靂舞專業場地及設施等。建成後將成為全球電競產業單一投資最大的項目之一。

「電競加上地產的跨界融合會發生什麼化學反應？電競場館？電競寫字樓？還是電競訓練基地？」朱一航正在用他的商業佈局給出答案。

而隨着國內電競產業的逐漸規模化，電子競技成為資本巨頭才玩得起的「土豪遊戲」，有了資本的加持意味着戰隊可以購買更好的選手、教練，意味着戰隊可以擁有更好的基礎配置、生態環境。

縱觀當下LPL的各大戰隊，背靠的公司可謂是巨頭林立。然而像朱一航這樣，依託家族的地產優勢，圍繞電競致力於實現多元化商業生態的老闆並不多。作為EDG背後的老闆，朱一航比起單純用「買買買」方式入局的老闆們更懂得如何玩轉電競產業。這也是EDG能夠一路走來，最終奪冠的重要原因之一。