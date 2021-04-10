撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-10 07:00

《英雄聯盟：激鬥峽谷》（League of Legends: Wild Rift／LOL手機版）終於在香港上架，記者和很多《LOL》電腦版的玩家一樣，明明在電腦上可以大殺四方，但來到手機版總是覺得躡手躡腳，其實可能與你的技術無關，只是因為遊戲設定不同，才令你不能大展拳腳。以下將分享 7 個《英雄聯盟：激鬥峽谷》實用的設定和與電腦版不同的觀念，幫大家快速上手。

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