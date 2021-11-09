新冠肺炎｜黑龍江黑河市懸賞10萬　籲民眾提供病毒溯源線索

內地新冠肺炎疫情反彈，國家衛健委最新通報，周一（8日）新增43宗本土確診病例，黑龍江佔8宗，其中與俄羅斯相鄰的黑河市有7宗。

黑河市官方8日呼籲民眾提供病毒溯源相關線索信息，對提供有價值線索幫助成功溯源的民眾獎勵10萬元（人民幣，下同），並稱要打一場「疫情防控的人民戰爭」。



黑河市發通告稱，為盡快查找本輪病毒源頭、查清傳播鏈條，需要打一場「疫情防控的人民戰爭」，呼籲民眾積極配合開展病毒溯源，提供與病毒溯源有關的線索信息。

通告要求，發現偷渡、走私、非法狩獵、越界捕撈等違法犯罪線索，要立即報告市公安局；今年10月1日以來有網絡代購進口商品的人員（重點是冷鏈食品），要立即對商品和包裝進行消毒並送該市疾控中心進行病毒檢測；發現與確診病例接觸過的人、物、地等可疑傳播線索，立即向該市疫情防控指揮部流調溯源組報告。

通報還稱，對提供有價值線索幫助成功溯源的，獎勵10萬元；對故意隱瞞、拒不提供真實情況影響溯源工作的，依據相關法律法規和防疫規定從嚴從重查處。

黑河市11月3日起關閉所有經營場所，對市區居民生活必需品實行「配送」保障供應。 （中新社）

據黑龍江衛健委，截至11月8日24時，全省現有境外輸入確診病例2宗，現有本土確診病例250宗，現有本土無症狀感染者2宗。

國務院聯防聯控機制綜合組黑龍江工作組8日表示，黑河本輪疫情發展的趨勢明顯放緩，疫情快速發展勢頭基本得到遏制，疫情的源頭尚在追溯中。

國務院聯防聯控機制綜合組黑龍江工作組已提出要求，要加強確診病例「同吃同住同勞動同樓棟同時空」人員排查，切實做到「應隔盡隔」。當地疫情防控指揮部已通知，黑河市愛輝區居民無特殊情況不得出門。目前當地集中隔離人員共有8700多人，其中從黑河市轉出5400多人。