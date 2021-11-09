新冠肺炎｜昨新增89人染疫　成都有病例「1傳13」涉家人同事鄰居

內地新冠肺炎疫情反彈，國家衛健委最新通報，周一（8日）新增62宗確診病例，其中43宗為本土病例，另有46宗本土無症狀感染者。



通報指出，內地共報告新增確診病例62宗，其中境外輸入病例19宗，本土病例則有43例，分別是河北12宗，其中辛集市11宗，石家莊市1宗；黑龍江8宗，其中黑河市7宗、哈爾濱市1宗；四川7宗，均在成都市；遼寧5宗，均在大連市；甘肅4宗，其中蘭州市3宗、天水市1宗；江西3宗，均在上饒市；河南2宗，均在鄭州市；雲南2宗，均在德宏傣族景頗族自治州。

無症狀感染者方面，共新增74宗，其中境外輸入有28宗，本土有46宗，分別是遼寧27宗，均在大連市；河南8宗，其中周口市5宗、鄭州市3宗；江西6宗，均在上饒市；雲南5宗，均在德宏傣族景頗族自治州。

值得一提是，四川成都疑似出現「超級傳播者」，23名確診者中，有12人均是其中一名病例的密切接觸者，包括有4名家人（妻子、女兒、岳父母）、4名同事和4名同樓幢鄰居。此外，還有一名無症狀感染者也是該病例的同樓幢鄰居。

據成都市疫情防控工作新聞發布會上透露，從流行病學調查所見，部分患者與該病例之間並沒有時空上的交集，但他們的共同生活環境比如電梯等，有檢測出若干陽性樣本，提示本輪疫情感染源頭復雜，電梯等公共空間、辦公場所都存在較大的傳播風險。