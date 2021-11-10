回應台灣製作求生避難手冊　國台辦：不要成為台獨分裂勢力犧牲品

中國商務部發布的一則通知，鼓勵家庭根據需要準備一定生活必需品，引發大陸民眾猜測兩岸是否快要開戰。另據報道，台國防部預計2022年3月完成製作《戰時民眾求生避難手冊》，也引發台灣民眾對「武統」的猜測。



針對上述兩個問題，國台辦新聞發言人朱鳳蓮11月10日回應指出，第一個問題，商務部已經對此作了回應。希望大家「不信謠、不傳謠」。第二個問題，她則回應，兩岸民眾都非常清楚，「台獨」意味着和平的喪失和災難的降臨。「希望廣大台灣同胞擦亮眼睛，不要成為「 台獨」分裂勢力的犧牲品」。



國台辦發言人朱鳳蓮。（新華社）

朱鳳蓮指出，民進黨當局為了一己私利頑固進行謀「獨」挑釁，不惜將台灣民眾綁上「台獨」戰車。這種脅迫民意、背離大勢的倒行逆施，將極大損害台灣同胞福祉，也必然遭到台灣同胞的反對和抵制。「我們希望廣大台灣同胞擦亮眼睛，不要成為「 台獨」分裂勢力的犧牲品，共同維護同胞切身利益，維護台海和平穩定。」

綜合媒體報道，解放軍近來在台海地區的動作不斷，除密集軍事演習外，解放軍軍機近期連續進入台西南空域，10月份達19天，11月份又連續兩天。

根據記錄，解放軍軍機11月2日早6時09分進入台西南空域，高度3,500米，台灣空軍宣稱在空警戒並進行「廣播驅離」。報道援引名為「台灣西南空域」的社交帳號記錄稱，解放軍軍機本月累計進入台空域兩天，台軍「廣播驅離」紀錄5次。

台灣空軍11月1日晚發布解放軍軍機動態稱，當天有6架解放軍軍機，包含1架運-8反潛機、1架運-8遠程電子干擾機、4架殲-10戰機進入台西南空域，其中運-8反潛機飛越巴士海峽進入台灣南方及東南方空域。

《聯合報》報道，解放軍軍機1日的航跡和10月31日幾近相同。同樣由1架次運-8反潛機穿出巴士海峽空域，部分航程則改為運-8遠程電子干擾機掩護，台灣的防空識別區南側邊緣有4架次殲-10戰機進入。

解放軍東部戰區73軍陸航部隊裝備有米格-17運輸機。（鼎盛軍事）

根據台灣空軍發布的訊息，解放軍10月31日分別派遣8架軍機進入台西南空域，其中一架運-8反潛機飛越巴士海峽進入台灣南方及東南方空域。

對於解放軍在台海周邊的軍事行動，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉此前曾表示，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

張春暉指出，戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。