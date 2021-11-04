WTO會議兩岸交鋒　台灣指禁水果缺乏科學根據　大陸堅稱有害蟲

世界貿易組織（WTO）11月3日舉行會議，在會議中台灣常駐世貿代表羅昌發針對大陸禁止台灣進口水果一事提出「特定貿易關切」，強調欠缺科學依據。而大陸代表則回應「有害蟲是事實」。



中國大陸今年3月暫停台灣鳳梨進口，9月則以「多次驗出有害生物介殼蟲」暫停台灣釋迦與蓮霧輸入。台灣農委會要求中國大陸提出證據，但未獲陸方回應，台灣向世界貿易組織（WTO）申訴，對食品安全檢驗與動植物防疫檢疫委員會（SPS）例會提出特定貿易關切，並納入今日議程討論。

台灣常駐世貿代表羅昌發在會議中發言，強調陸方所採暫停貿易措施欠缺科學依據，明顯逾越WTO協定所規範的「必要程度」。

9月大陸禁止釋迦進口，。（Facebook@太麻里亞莛釋迦）

羅昌發表示，在釋迦與蓮霧截獲太平洋臀紋粉介殼蟲，實際上僅占相關鮮果實出口到大陸的0.3％以下；且在大陸早已發現太平洋臀紋粉介殼蟲。他提到，台灣已執行二階段強化源頭管理與輸出檢疫措施成效良好，可以參考各國作法，在進口水果發現此蟲時，可經檢疫處理後通關。

羅昌發提到，盼「中國依據WTO的SPS協定與相關國際標準，儘速恢復台灣鳳梨、釋迦與蓮霧三項鮮果實輸銷」。中國大陸發言代表則以視訊方式參與，該代表指出「發現害蟲是事實」，暫停上述水果進口是基於科學證據且符合WTO規範。

羅昌發則回應表示，相關檢出比率僅占總數不到0.3%，且可透過薰蒸方式處理，禁止進口並不合理，「盼中國正視台灣品管努力，早日解除相關限制」。

據台媒《聯合報》引述台大農經系教授徐世勳說法，WTO例會討論非進入解決爭端機制，也無所謂輸贏，「各國防檢疫依舊各唱各的調」。