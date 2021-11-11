內地擬建設約1億千瓦大型風電光伏基地　內蒙古等省區率先開工

內地傳媒報道，內蒙古、甘肅、青海、寧夏共4個省區，已於10月中下旬集中組織開工一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地項目，規模近3000萬千瓦，拉開第一批裝機容量約1億千瓦項目開工序幕。



10月15日，國家大型風電光伏基地項目在青海海南州、海西州同時開工建設。（央視網）

據報道，今年以來，國家發改委、國家能源局確定第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地項目，總規模約1億千瓦，主要分布在內蒙古、青海、甘肅、寧夏、陝西、新疆6省區和新疆生產建設兵團等。該些項目以風光資源為依托、以區域電網為支撐、以輸電通道為牽引、以高效消納為目標，統籌風光資源稟賦和消納條件，優化風電光伏布局和支撐調節電源，正按照「成熟一個、開工一個」的原則積極開工。

以寧夏為例，在10月21日，總投資超100億元（人民幣．下同）的國家能源集團寧夏電力公司200萬千瓦光伏項目在當天開工建設。與傳統光伏電站不同的是，該站結合礦區地質條件，採用地上、地下、設備三個維度數字化設計，以無人機巡檢系統、自動清洗系統、智能故障診斷系統等智能設備為支撐，實現無人值班、少人值守、智慧運維。

國家能源集團寧夏電力公司200萬千瓦光伏項目在10月21日開工建設。（微博）

報道更提到，將大型風電光伏基地項目建設與沙漠、戈壁、荒漠地區結合起來，還有助於生態環境治理。以庫布其沙漠為例，其是內蒙古乃至全國沙漠化和水土流失較為嚴重的地區之一，也是京津冀地區三大風沙源之一。此輪開建的庫布其光伏治沙項目總占佔地面積10萬畝，包括周邊荒沙修復整治區2.2萬畝和光伏發電核心區7.8萬畝。項目建成後，該區域沙漠植被覆蓋率有望由不足3%升至60%以上，將有效構築北方生態安全屏障，保障黃河和京津冀生態安全，綜合提升碳中和貢獻水平。