神舟十三號｜航天員吃播打掃畫面公開　葉光富「擦空氣」引人注目

神舟十三號飛行乘組3名航天員翟志剛、王亞平、葉光富，已在中國太空站內在軌工作27天，並已順利完成首次出艙任務。

而航天員們在太空中的生活一直備受關注，中國載人航天工程辦公室周三（10日）發布3名航天員「吃播」及飯後打掃的視頻，其中，葉光富「擦空氣」的畫面甚是引人注目。



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據中國載人航天工辦公室發布的，「《天宮TV》第二季第四話：打掃太空之家」顯示，3名航天員在飯後對垃圾進行分類處理，其中食品包裝袋要裝入指定的垃圾袋中，而濕垃圾亦要另外回收。據悉，航天員會將空間站中的所有垃圾收納入袋，最終帶回地球。

然而，在垃圾分類過程中發生的小插曲，格外「吸睛」。葉光富正在飲用的飲料不慎飛出，水珠頓時在太空中四散，而為了搶救飛出的水珠，葉光富就手拿紙巾上演了「擦空氣」的一幕。

葉光富正在飲用的飲料不慎飛出，於是拿起紙巾上演「擦空氣」的畫面。（中國載人航天工辦公室）

王亞平最終幫忙「解圍」。（中國載人航天工辦公室）

此外，視頻中還出現了一款「多功能」用紙，不僅可以擦拭餐具、抹枱，甚至在刷牙的過程中亦有幫助。

視頻還引起網民熱議，有網民表示對於視頻內容很感興趣，建議中央電視台每晚播放；還有網民關注到王亞平飛起的馬尾辮，「無法從姐的辮子上移開目光，建議特寫」；亦有網民讚揚，「這吃播無人能比」。