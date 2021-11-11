六中全會｜審議通過中共第三份歷史決議　將明年下半年召開二十大

中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）周一（8日）至周四（11日）在北京舉行。

官媒新華社周四（11日）下午6時許發布六中全會公報，指出會議已審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。



公報指，六中全會充分肯定五中全會以來中央政治局的工作，包括統籌國內國際兩個大局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，堅持穩中求進工作總基調，全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，經濟保持較好發展態勢，科技自立自強積極推進，改革開放不斷深化，脫貧攻堅戰如期打贏，民生保障有效改善，社會大局保持穩定，國防和軍隊現代化扎實推進，中國特色大國外交全面推進，黨史學習教育扎實有效，戰勝多種嚴重自然災害，黨和國家各項事業取得了新的重大成就。此外，亦有成功舉辦慶祝中國共產黨成立100周年系列活動，中共中央總書記習近平發表重要講話，正式宣布全面建成小康社會，激勵全黨全國各族人民意氣風發踏上向第二個百年奮鬥目標進軍的新征程。

對於審議通過《決議》，總結中共百年奮鬥重大成就和歷史經驗，六中全會公報稱是因有多項需要，包括是在建黨百年歷史條件下開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、在新時代堅持和發展中國特色社會主義的需要；是增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，做到堅決維護習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，確保全黨步調一致向前進的需要；是推進黨的自我革命、提高全黨鬥爭本領和應對風險挑戰能力、永葆黨的生機活力、團結帶領全國各族人民為實現中華民族偉大復興的中國夢而繼續奮鬥的需要。全黨要堅持唯物史觀和正確黨史觀，從黨的百年奮鬥中看清楚過去我們為甚麼能夠成功、弄明白未來我們怎樣才能繼續成功，從而更加堅定、更加自覺地踐行初心使命，在新時代更好堅持和發展中國特色社會主義。

公報又提及，中共十八大以來，中國特色社會主義進入新時代，讚揚習近平提出一系列原創性的治國理政新理念新思想新戰略，是「習近平新時代中國特色社會主義思想」的主要創立者，「以習近平同志為主要代表的中國共產黨人，堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，堅持毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』重要思想、科學發展觀，深刻總結並充分運用黨成立以來的歷史經驗，從新的實際出發，創立了習近平新時代中國特色社會主義思想」。

公報在香港及台灣問題上亦有著墨，指出在堅持「一國兩制」和推進祖國統一上，中共中央採取一系列標本兼治的舉措，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進「一國兩制」實踐行穩致遠打下了堅實基礎；堅持一個中國原則和「九二共識」、堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

此外，六中全會同時審議通過《關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議》，決定中國共產黨第二十次全國代表大會將於2022年下半年在北京召開。公報稱，中共二十大是中共進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要時刻召開的一次十分重要的代表大會，是中共和國家政治生活中的一件大事。 ​​​​