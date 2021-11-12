六中全會｜歷史決議出爐後毛鄧長期執政　學者料習近平走同一軌跡

11月11日，中共十九屆六中全會閉幕併發布公報。學者指出，六中全會通過的第3份歷史決議鋪陳習近平長期執政的核心地位，描繪未來，彰顯「習近平時代」全面來臨。



據官方新華社11月11日報道，中共第十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，以及《關於召開黨的第20次全國代表大會的決議》，確定中共二十大將於2022年下半年在北京召開。

台灣淡江大學兩岸研究中心主任張五岳向中央社表示，六中全會公報傳達出3個重點，即確立了習近平黨內核心定位、確立了習近平以其思想所領導的未來路線、確立了習近平在黨內完全不遜於毛鄧的歷史定位，「也因此，確立了習近平長期執政的正當性與必要性。」

回顧過去的「歷史決議」，毛澤東在提出第一個歷史決議後，又持續執政21年；鄧小平在提出第2個歷史決議後，也繼續執政超過10年，張五岳說，「沒有道理到第3個歷史決議提出後，領導人就在明年或是5年內卸任的。」

張五岳說，六中全會公報傳達出「繼往開來」的意思，公報回顧總結中共百年來的成就，強調「繼往」，接着詳細述及習近平執政近10年來的成就，以及習近平提出的各項理論，隱含之意，是在當前內外變局下，唯有團結在以習近平為核心的思想、道路上，才能「開」創中國發展的未「來」。

張五岳表示，過去近10年的執政，習近平用來建構理論思想路線，而中共明年二十大後，習近平將無意外繼續長期執政，屆時才是全面開啟了「習近平時代」，目標是帶領中國開啟下一個百年。

政治大學國際關係研究中心主任寇健文也指出，六中全會公報從毛、鄧、江、胡一路論述下來，顯現出習近平想建立的傳承「道統」，並着力凸顯了習近平執政期間的功勞、描繪他帶領之下的未來路線，傳達出「現在是我的時代」的自信。

此外，寇健文觀察，六中全會公報並未如外界先前猜測的出現人事異動，因此六中全會至七中全會之間，中共人事可能會陸續出現異動。

中共前兩個歷史決議分別是1945年中共六屆七中全會通過的《關於若干歷史問題的決議》和1981年十一屆六中全會通過的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。這兩個歷史決議都是在中共歷史的關鍵轉折點上做出的總結，分別確立了毛澤東和鄧小平在中共黨內和全國的領導核心地位，確立了一個新的時代的開啟。

可以預見，中共第三個歷史決議料將對歷史上眾多有爭議的事件進行定性，包括人們所熟知的反右、大躍進、文革，以及發生在一九八九的六四天安門事件。這個歷史決議，也將是中共在經歷了毛澤東時代、鄧小平時代後，正式在中共官方歷史決議中確立習近平時代的標誌。